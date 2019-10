Marcos Senesi: De oneerlijke strijd van Feyenoord's nieuwste talisman

Het seizoen van Feyenoord is tot nu toe op zijn best wisselvallig te noemen. Trainer Jaap Stam heeft de boel duidelijk nog niet op de rit.

De afgelopen zomer aangestelde oefenmeester zag zijn ploeg ogenschijnlijk moeiteloos door de kwalificatierondes van de fladderen, maar moet in de voorlopig genoegen nemen met een beschamende tiende plaats.

vergaarde slechts veertien punten in tien wedstrijden en staat voor een cruciale week. Eerst moet donderdag in Europa een resultaat worden geboekt tegen Young Boys en op zondag staat de Klassieker op het menu.

Bij een nederlaag tegen de Zwitsers wordt het moeilijk om Europees te overwinteren in een poule met Rangers en Porto, terwijl er op bezoek bij vooral prestige op het spel staat.

De Rotterdammers staan nu al een straatlengte achter op de lijstaanvoerder van de Eredivisie en dreigen zelfs de subtop uit het zicht te verliezen, maar nergens in Nederland kan één wedstrijd zo veel verschil maken als bij Feyenoord.

Het Legioen is de laatste jaren niet verwend met groots voetbal, maar weet toch altijd weer hoop te koesteren op verbetering. De Rotterdamse fans zien altijd wel ergens een vonk die een laaiend vuur teweeg kan brengen en nu is de hoop gevestigd op Marcos Senesi.

De Argentijnse verdediger werd deze zomer voor circa 7 miljoen euro gekocht en de verwachtingen zijn hooggespannen. Het publiek weet dat een landstitel op dit moment niet realistisch is, maar verwacht toch goed voetbal en minimaal een derde plaats op de ranglijst.

De komst van een voor Feyenoord-begrippen peperdure Argentijns jeugdinternational in de defensie moet daaraan bijdragen. Het geduld van de fans werd echter danig op de proef gesteld, want pas afgelopen zondag kreeg Senesi zijn eerste basisplaats.

Spits Nicolai Jörgensen keerde ook eindelijk terug van een blessure, dus wat kon er in de eigen Kuip mis gaan tegen ? Veel, bleek het antwoord na 90 minuten enthousiast, maar behoorlijk matig voetbal. De Rotterdammers kwamen niet verder dan 1-1 en ook Senesi bleek niet direct het antwoord op alle problemen.

Heel verwonderlijk was dat overigens niet, want hij komt bij zijn nieuwe club terecht in een slecht draaiend elftal, kan niet of nauwelijks communiceren met zijn medeverdedigers en moet door zijn prijskaartje en de hunkering van het Legioen opboksen tegen een torenhoog verwachtingspatroon.

Dat bleek zondag simpelweg te veel gevraagd voor de 22-jarige verdediger, die in eigen land ' wellicht nog iets beter dan Ajax-aanwinst Lisandro Martinez ' wordt genoemd. Senesi had duidelijk een gebrek aan vertrouwen en miste ook wedstrijdritme, daar twee korte invalbeurten tegen en zijn enige kansen waren.

Stam wil hem graag rustig brengen omdat hij de voorbereiding miste en daarnaast is de overstap vanuit de Argentijnse competitie naar Nederland gewoonweg groot. Hier ligt veel meer nadruk op de voetballende capaciteiten van een verdediger, terwijl Senesi bij zijn oude club San Lorenzo alleen maar moest zorgen dat zijn directe tegenstander niet scoorde.

In die persoonlijke missie slaagde hij zondag, maar het publiek zag ook dat de Argentijn diverse keren voorbij werd gedribbeld door Cyriel Dessers en Mauro Junior, terwijl hij net als in zijn debuutwedstrijd tegen FC Emmen meerdere matige inspeelpasses verstuurde en een gele kaart ontving.

Het werd al met al niet de spectaculaire entree in de basis die het Legioen zo vurig wenste en dat was koren op de molen voor analisten. Kenneth Perez noemde het bij FOX Sports 'een zeer, zeer, zeer slecht begin' en Mario Been bestempelde het optreden bij hetzelfde medium als 'erg matig'.

Rafael van der Vaart deed er bij Studio Voetbal nog een schepje bovenop door te zeggen dat hij 'voor de tv om Eric Botteghin schreeuwde', terwijl oud-Feyenoorder Pierre van Hooijdonk teleurgesteld concludeerde dat Senesi 'eigenlijk geen initiatief nam en zonder vertrouwen speelde'.

“Je komt tot de conclusie dat je het wel kan begrijpen dat Stam zo lang gewacht heeft”, aldus Van Hooijdonk. “Hij maakt echt een heel matige indruk. Iedereen was blij dat de man van zeven miljoen eindelijk op het veld stond. Dat gevoel was na 25 minuten helemaal weg. Dat is triest”, aldus Van Hooijdonk.

Lees beneden verder

Toch is het voor trainer Jaap Stam zaak om nu kansen te blijven geven aan de jonge Argentijn. Hem nu weer uit de basis halen tegen Young Boys en Ajax is een ultiem teken van wantrouwen en kan het lot van de verdediger in Rotterdam nu al definitief bezegelen, terwijl hij genoeg talent heeft om te slagen.

Ploeggenoot Jens Toornstra nam het al voor hem op door te stellen dat Senesi 'goed kan voetballen' en verdedigend zijn mannetje staat. "Vandaag had hij het lastig, maar in potentie is hij een goede speler. Voor die jongen stond er natuurlijk ook druk op. Hij is voor een behoorlijke prijs gekocht."

Daar is het toverwoord weer. Druk. De een floreert onder druk van het Legioen, terwijl de ander ten onder gaat aan de grillen van De Kuip. Senesi zou in zijn situatie eigenlijk meer tijd moeten krijgen, maar fouten worden nu simpelweg niet geaccepteerd tegen Young Boys en Ajax.