Marco van Ginkel neemt plek Cesc Fàbregas over in Chelsea-selectie

Marco van Ginkel is door Chelsea opgenomen in de selectie voor de tweede helft van het Premier League-seizoen.

De Nederlandse middenvelder is nog altijd herstellende van een zware knieblessure, maar heeft vanwege het vertrek van Cesc Fàbregas toch een plekje gekregen bij het keurkorps van trainer Maurizio Sarri. Of Van Ginkel dit seizoen daadwerkelijk minuten gaat maken namens the Blues is echter de vraag.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal wordt namelijk pas in maart terugverwacht op het trainingsveld en zal daarna nog even nodig hebben om weer fit te worden. Van Ginkel werd in juli van het afgelopen jaar geopereerd aan zijn knie en werkt sindsdien hard aan zijn herstel. Een permanente overstap naar PSV ging om die reden ook niet door.



Van Ginkel is na Gary Cahill, Eden Hazard en César Azpilicueta de op drie na langst dienende speler in de selectie van de Londenaren. De in 2013 voor acht miljoen euro van Vitesse overgenomen middenvelder kwam vooralsnog echter tot slechts vier officiële wedstrijden namens de hoofdmacht van Chelsea en werd de afgelopen jaren uitgeleend aan achtereenvolgens AC Milan, Stoke City en PSV.



In Eindhoven vierde de 26-jarige Amersfoorter met twee landstitels grote successen en afgelopen seizoen droeg hij de aanvoerdersband bij de huidige koploper van de Eredivisie. Van Ginkel beschikt over een tot medio 2020 doorlopend contract bij Stamford Bridge en lijkt in de zomer in aanmerking te komen voor een definitief vertrek. PSV zou een van de gegadigden zijn om hem dan in te lijven.