"Marco van Basten was daar echt pissig over, dus dat kwam naar buiten"

Ryan Babel mag zich onder bondscoach Ronald Koeman vaste basisspeler noemen in het Nederlands elftal.

De aanvaller van was lang uit beeld bij Oranje, maar heeft zich terug in de selectie geknokt. Henk ten Cate en Foppe de Haan werkten als trainers van respectievelijk en samen met de buitenspeler en geven hoog van hem op.

Ten Cate was in het seizoen 2006/07 trainer van Babel bij Ajax. "Onvoorstelbaar veel kwaliteiten en een fijn mens", zegt de trainer in ruste in gesprek met de Volkskrant. "Alleen maakte hij niet altijd de juiste keuzes."

"Hij had langer bij Ajax moeten blijven. In zijn hart was hij het, denk ik, met me eens. Maar zijn vader en zaakwaarnemer hadden andere ideeën, zijn vader speelde een te nadrukkelijke rol in zijn loopbaan, vind ik. Ergens begrijp ik het: je bent met zo'n contract bij ook meteen binnen."

De 32-jarige Babel vertrok in de zomer van 2007 naar Liverpool. Toen hij in het seizoen 2010/11 niet meer aan de bak kwam, vertrok hij in de winter naar TSG .Anderhalf jaar later wilde hij daar weg en kocht hij zichzelf voor een bedrag van drie miljoen euro vrij, zodat hij terug kon keren naar Ajax.

Hij versleet vervolgens diverse clubs en draagt tegenwoordig het shirt van Galatsaray. De Haan werkte bij Jong Oranje samen met Babel en maakte hem derhalve als jonge jongen mee.

"Hij versliep zich in het begin bij Oranje twee keer. Marco van Basten (toenmalige bondscoach, red.) was daar echt pissig over, dus dat kwam naar buiten", weet De Haan. "Zo krijg je een stempeltje."

"Ik vond het juist een hartstikke aardige gedisciplineerde, leergierige jongen. Hij kreeg van mij een andere rol dan hij gewend was, keek me even moeilijk aan, maar daarna ging hij ermee aan de slag en vulde hij het geweldig in."