Marco van Basten vertelt 'waarheid' in biografie: "Ik zal niemand sparen"

Marco van Basten komt met een biografie op de proppen, zo heeft uitgeverij Lebowski donderdagochtend wereldkundig gemaakt.

Het boek, geschreven door auteur Edwin Schoon, komt in principe in december op de markt. Volgens Lebowski komen in de volledig geautoriseerde biografie zaken aan bod die tot nu toe voor de buitenwereld onbekend waren.

"Ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te vertellen. Mijn waarheid", laat Van Basten donderdag weten via zijn uitgever.

"Het verhaal dat ik nog nooit verteld heb. Ik zal ook niemand sparen. Mezelf zeker niet. De tijd is rijp", aldus de oud-aanvaller, dit sinds de start van het seizoen als analist verbonden is aan FOX Sports.

In de biografie, die de naam 'Basta' krijgt, neemt Van Basten de lezer mee naar zijn jaren als profvoetballer bij , en het .

De hoogtepunten, maar ook zeker de dieptepunten, zoals de slepende enkelblessure, komen uitvoerig aan bod, kondigt hij aan.

Van Basten verhaalt daarnaast over de problemen op financieel gebied, de relatie met Johan Cruijff en zijn jaren als trainer.

Van Basten moest op dertigjarige leeftijd achter zijn loopbaan zetten vanwege de aanhoudende enkelkwetsuur. Na enige jaren in de anonimiteit keerde de voormalige spits als jeugdtrainer terug bij Ajax.

Kort daarna volgde het bondscoachschap van Oranje. Als clubtrainer diende hij Ajax, sc en . Tot oktober was de tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar als hoofd technische ontwikkeling verbonden aan de FIFA.