Marco van Basten keert terug als vaste analist op tv: "Dit past goed bij me"

Marco van Basten keert terug als vaste analist op de Nederlandse televisie.

FOX Sports meldt zondagochtend dat de voormalig aanvaller vanaf volgend seizoen wedstrijden gaat analyseren voor de tv-zender. Van Basten wordt een vaste gast in het zaterdagavondprogramma De Eretribune . "Ik heb er zin in", reageert de oud-international op de site van FOX Sports.

"Ik denk dat De Eretribune goed bij me past door de ruimte die er is om niet alleen te kijken naar de wedstrijden, maar ook naar de ontwikkelingen en actualiteiten eromheen. Daarnaast kijk ik ernaar uit om weer met Jan Joost van Gangelen samen te werken", aldus Van Basten, die eerder bij wedstrijden van het samenwerkte met de presentator.



"Als tweevoudig Wereldvoetballer van het Jaar, sterspeler van de EK '88-selectie en ex-bondscoach van het Nederlands Elftal behoeft Marco van Basten uiteraard geen enkele introductie", laat Rob Labree, director Programming & Production , weten. "Marco heeft als voetballer een buitengewone staat van dienst en staat bekend om zijn eigen, innovatieve kijk op voetbal. We heten hem zeer hartelijk welkom en zijn trots dat hij zijn expertise en visie exclusief bij FOX Sports gaat inzetten."



De televisiezender laat ook weten dat de contracten van Arnold Bruggink en John de Wolf zijn verlengd, waardoor het duo exclusief te zien zal blijven bij FOX Sports . Recent verlengden ook Hans Kraay Junior, Kenneth Perez, Ronald de Boer en Kees Kwakman hun contract bij de zender.