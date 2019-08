Marco van Basten: "Het is een beetje een slappeling"

Marco van Basten is geen fan van de voetballer Sam Larsson. De Zweed maakte donderdag nog indruk namens Feyenoord in de Europa League.

De Rotterdammers waren op eigen veld met 4-0 te sterk voor Dinamo Tbilisi in de derde voorronde van het Europese toernooi. Larsson gaf een prachtige assists waaruit Luciano Narsingh de eindstand op 4-0 bepaalde.

"Hij kan wel aardig spelen, maar het is een beetje een slappeling. Dat is wat niet goed aan hem is", vertelt Van Basten in het programma De Eretribune van FOX Sports . "Het is de ene keer niets, en de andere keer weer een beetje. Het is een beetje net-niet, vind ik."

Steven Berghuis bezette donderdagavond de spitspositie bij , dat niet kon beschikken over Nicolai Jörgensen en Dylan Vente die met een blessure toekeken. Van Basten kon het wel bkoren.

"Het zag er inderdaad heel goed uit: Berghuis loopt weg uit de spits, waarna je heel veel bewegende spelers krijgt die in de spits kunnen komen. Dat is heel lastig dekken en dat ging afgelopen donderdag heel goed. Het zag er prima uit."

Mario Been kan zich wel vinden in de woorden van Van Basten. "Berghuis heeft laten zien dat hij deze rol uitstekend kan invullen, dus laat het maar zo staan. Toornstra komt natuurlijk ook nog terug van zijn blessure en daarmee moet je dan weer gaan schuiven. Het is op dit moment denk ik onbespreekbaar dat Orkun Kokcü eruit gaat, want die jongen doet het heel goed."