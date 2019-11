Marco van Basten diep door het stof bij FOX Sports na nazileus ‘Sieg Heil'

Marco van Basten heeft zich zaterdagavond in de rust van Ajax - Heracles Almelo geëxcuseerd voor een opmerking.

Die maaktee hij voorafgaand aan de wedstrijd tijdens een interview met Frank Wormuth. Terwijl de Duitse trainer van werd ondervraagd door verslaggever Hans Kraay junior, riep Van Basten in de studio van FOX Sports goed hoorbaar ‘Sieg Heil’, een nazileus die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt in nazi-Duitsland.

Van Basten maakte volgens FOX Sports-presentator Jan Joost van Gangelen 'een ongepaste grap met verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog'.

"Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, dus excuses hiervoor", reageert Van Basten in de studio. "Het was meer om het Duits van Hans uit te leggen", voegt de oud-spits er lachend aan toe.

Lees beneden verder

De opmerking van Van Basten vond plaats buiten beeld, maar was wel goed hoorbaar.

Op social media is de verontwaardiging groot, te meer omdat alle clubs in het betaald voetbal dit weekend een statement maken tegen racisme en discriminatie.

Vorig weekend werd -speler Ahmad Mendes Moreira namelijk racistisch bejegend door thuissupporters van .