Marcelo waakt voor klasse Ajax: "Het gaat moeilijk worden"

Real Madrid werd maandagmiddag tijdens de loting voor de achtste finales voor de Champions League gekoppeld aan Ajax en is er niet gerust op.

De Spaanse topclub, die het miljardenbal de afgelopen drie jaar op zijn naam schreef, wacht een zware klus tegen de Amsterdammers, stelt Marcelo, die woensdag met de Koninklijke bij het WK voor clubteams het opneemt tegen Kashima Antlers.

“"Het wordt moeilijk. De ploegen die de tweede ronde halen, zijn altijd de beste in deze competitie. Het gaat lastig worden”", laat de Braziliaanse verdediger weten op de officiële clubsite van de grootmacht. “"Het duurt nog lang voordat deze wedstrijden gespeeld gaan worden, maar ik denk dat het erg moeilijk, maar ook erg mooi gaat worden.”"



Marcelo erkent dat Real een moeilijke fase doorgaat, maar benadrukt dat er eensgezindheid heerst in de kleedkamer om het tij voorgoed te keren. “"Veel spelers spelen al lange tijd samen en dat heeft ons geholpen naar de plek waar we nu zijn. We zijn gretig en willen meer titels. We zitten nu in een korte competitie en als we de finale halen, spelen we weer voor een prijs. De motivatie is er bij ons altijd.”"



Overigens kan de aanwezigheid van Real op het WK voor clubteams voordelig uitpakken voor Ajax door nieuwe regels van de FIFA. Mocht een speler van de Koninklijke tijdens de halve finale of in een eventuele finale namelijk een rode kaart krijgen, dan mist hij de wedstrijd tegen de Amsterdammers in de achtste finale van de Champions League.