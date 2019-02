'Marcelo en Zidane volgend seizoen met elkaar herenigd'

Marcelo en Zinédine Zidane gaan vanaf komend seizoen wellicht weer met elkaar samenwerken. Dat meldt Tuttosport.

Marcelo en Zinédine Zidane werkten in het verleden al tweeënhalf jaar samen bij Real Madrid en de twee wonnen in die periode onder meer een Spaanse landstitel en driemaal de Champions League. Tuttosport pakt woensdag uit met het nieuws dat Juventus dicht bij de komst van het duo is. La Vecchia Signora wordt sinds afgelopen zomer al voortdurend in verband gebracht met een transfer van Marcelo en volgens de Turijnse sportkrant is een overstap nu in kannen en kruiken. "Marcelo is van Juve", wordt er zelfs gekopt. De Braziliaan zou na twaalf jaar in het Santiago Bernabéu toe zijn aan een nieuwe uitdaging en kan in Italië weer samen gaan spelen met Cristiano Ronaldo, die ruim een halfjaar geleden dezelfde weg bewandelde.



De twee krijgen aankomend seizoen mogelijk te maken met een bekend gezicht voor de groep. Trainer Massimiliano Allegri is nu bijna vijf jaar werkzaam in het Allianz Stadium en de kans dat hij na dit seizoen zal vertrekken bij de koploper van de Serie A wordt aanzienlijk geacht. Als het Champions League-avontuur van Juventus voortijdig ten einde komt lijkt Allegri zeker zijn conclusies te zullen trekken en de club staat er na de 2-0 nederlaag tegen Atlético Madrid in de eerste wedstrijd van de achtste finales bepaald niet goed voor.



Zidane wordt gezien als de gedroomde opvolger van de Italiaanse oefenmeester en Juventus heeft naar verluidt inmiddels de gesprekken met zijn voormalige speler geopend. De 46-jarige Fransman droeg in het verleden vijf jaar het shirt van de club en zou na een sabbatical van een jaar na zijn vertrek bij Real wel wat voelen voor een terugkeer op het oude nest. Zidane krijgt met Isco in Italië overigens mogelijk de beschikking over nog een oude bekende, aangezien Juventus een van de belangrijkste gegadigden zou zijn om de spelmaker over te nemen van zijn huidige werkgever.