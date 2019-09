Marcel Keizer bevestigt zelf vertrek bij Sporting Portugal

Marcel Keizer is niet langer de trainer van Sporting Portugal.

In een video laat de trainer dinsdagavond weten dat hij is ontslagen. Keizer was sinds vorig jaar oktober in dienst bij Sporting. "Ik wil iedereen bedanken voor een geweldige tijd. Dit is een prettig land om in te werken en ik kijk terug op een goede tijd met twee prijzen", vertelt Keizer. "Nu is de tijd aangebroken voor iemand anders."

Dinsdagochtend verschenen de eerste berichten over een mogelijk vertrek van Keizer al. RTP , de landelijke publieke televisie- en radiozender van Portugal, wist als eerste te melden dat Sporting afscheid wilde nemen van de ex-oefenmeester van . Het grootste verwijt aan Keizer zou zijn dat hij geen 'attractief en efficiënt voetbal' heeft gebracht.

Keizer werd vorig jaar aangesteld als opvolger van José Peseiro, die ontslagen werd. Dat gebeurde overigens op een moment dat de achterstand op koploper slechts twee punten bedroeg en men in de groepsfase van de nog steeds uitzicht had op overwintering in Europa. Keizer tekende vervolgens tot de zomer van 2021.

Onder leiding van Keizer eindigde Sporting afgelopen seizoen als derde in de competitie. De club uit Lissabon won wél de Taça da Liga en de Taça da Portugal, beide keren na strafschoppen tegen FC Porto.

In de Europa League strandde Keizer en Sporting in de zestiende finales tegen . De club speelt dit seizoen in de groepsfase van dat toernooi tegen , Rosenborg BK en LASK Linz.