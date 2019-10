Marcel Brands prijst ex-PSV'er: "We konden hem verkopen aan Zenit"

Marcel Brands haalde als technisch manager Adam Maher en Bart Ramselaar naar PSV.

De huidige director of football van had niet verwacht dat de twee middenvelders het niet zouden redden in Eindhoven en bij zouden belanden. "Ik had nooit verwacht dat ze op deze leeftijd weer bij een club als FC Utrecht zouden spelen", zegt hij in De Telegraaf .

Maher maakte in 2013 voor ongeveer acht miljoen euro de overstap van naar . "Het was toen zo dat Adam met een extreem hoog verwachtingspatroon binnenkwam. In het begin heeft hij veel gespeeld, maar Adam heeft de pech gehad van een systeemwijziging, waardoor hij niet als nummer 10 kon spelen en hij zich in een andere rol moest ontwikkelen." Na een verhuurperiode bij Osmanlispor vertrok Maher in 2018 transfervrij naar , om uiteindelijk bij FC Utrecht terecht te komen.

Ramselaar kwam onder trainer Phillip Cocu regelmatig aan spelen toe, maar belandde onder Mark van Bommel op een zijspoor. "Bart deed het bij ons direct goed en was snel populair bij de fans. Het was ook wel duidelijk, dat hij nog meer rendement uit zijn spel kon halen, maar er zat progressie in. We konden hem verkopen aan Zenit Sint-Petersburg, maar het lag in de lijn der verwachting, dat hij zou doorgroeien en zelf ambieerde hij op dat moment ook niet de stap naar het buitenland", aldus Brands.

"Dan komt er een nieuwe trainer en die maakt andere keuzes. Het is standaard zo dat er bij een trainerswissel twee spelers buiten de boot vallen en twee spelers in de boot."

Brands rekent erop dat Maher en Ramselaar via FC Utrecht weer een stap omhoog kunnen maken. "Ze hebben een stapje terug gezet om er weer twee vooruit te zetten. Het zijn spelers die iets extra's hebben en meer in hun mars hebben dan de . Ze weten wat het internationale niveau inhoudt en ik zie ze op termijn wel in het buitenland terecht komen", besluit Brands.