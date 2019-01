Marcel Brands laat overbodige aanvaller naar competitiegenoot verkassen

Cardiff City FC kan tot het eind van het seizoen beschikken over Oumar Niasse. Marcel Brands acht hem niet nodig bij de selectie van Everton.

De Premier League-club meldt vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat de 28-jarige aanvaller wordt gehuurd van Everton. Niasse, die met rugnummer 29 gaat spelen bij de club uit Wales, laat weten verheugd te zijn met het nieuwe avontuur. "Ik ben erg blij om nu bij Cardiff City te zijn."

"Nadat ik van andere spelers goede verhalen heb gehoord over de manager (Neil Warnock, red.) en nadat ik hem ontmoet heb, wist ik dat dit de juiste stap voor mij zou zijn. Andere clubs hadden interesse, maar ik was ervan overtuigd dat ik hier naartoe wilde komen", laat Niasse weten via de officiële kanalenvan Cardiff City.



De negenvoudig Senegalees international sloot zich begin 2016 aan bij Everton en maakte tot op heden twaalf Premier League-doelpunten voor the Toffees. De kans is groot dat Niasse niet meer in actie gaat komen voor de club van director of footballMarcel Brands, omdat de aanvaller op Goodison Park over een aflopend contract beschikt.



Niasse wordt waarschijnlijk niet de enige aanwinst van de degradatiekandidaat deze winter. Diverse Franse media melden dat Emiliano Sala Nantes gaat verlaten voor Cardiff City, dat naar verluidt zeventien miljoen euro gaat betalen. De Argentijnse centrumspits is sinds de zomer van 2015 actief bij Nantes en heeft voor de club 48 keer gescoord in 132 wedstrijden.