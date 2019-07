Marcel Brands incasseert tientallen miljoenen met verkoop aan PSG

Idrissa Gueye is speler van Paris Saint-Germain.

De Franse grootmacht meldt via de officiële kanalen dat de club de 29-jarige middenvelder overneemt van , dat naar verluidt ruim dertig miljoen euro toucheert met de verkoop.

De transfer van Gueye van Everton naar komt niet uit de lucht vallen, aangezien er al weken werd gespeculeerd over de overgang van de 63-voudig Senegalees international.

In de afgelopen dagen zou naar verluidt nog een poging hebben gewaagd Gueye te strikken, maar the Red Devils zien de middenvelder nu dus zijn loopbaan vervolgen bij PSG.



Gueye speelde sinds medio 2016 voor Everton, nadat the Toffees circa 8,5 miljoen euro hadden betaald aan Aston Villa. De routinier heeft in totaal 108 wedstrijden gespeeld voor de club van directeur Marcel Brands, met 4 doelpunten en 5 assists als resultaat.

De middenvelder lag nog tot medio 2022 vast bij de tweede club uit , maar PSG heeft deze verbintenis dus met een fors bedrag afgekocht. Gueye heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2023 in Parijs houdt.

"Ik ben enorm trots om deel uit te maken van Paris Saint-Germain", zegt hij op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Na de Afrika Cup wilde ik een nieuwe impuls in mijn carrière", aldus Gueye.

"Ik zal er alles aan doen om het vertrouwen dat er in mij wordt gesteld, waar te maken. Het zal fantastisch zijn om de uitzonderlijke sfeer van het Parc des Princes mee te maken."