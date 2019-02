'Marcel Brands en Everton woedend over 'illegale' handelswijze PSG'

Marcel Brands is naar verluidt niet te spreken over Paris Saint-Germain. De Franse club trok op 'illegale wijze' aan één van zijn spelers bij Everton.

PSG was in de afgelopen transferperiode druk bezig met versterkingen voor het middenveld en trok uiteindelijk veertig miljoen euro uit om Leandro Paredes over te nemen van Zenit Sint-Petersburg. Als het aan de Franse koploper had gelegen was het daar echter niet bij gebleven, aangezien de club tot in de laatste uren van het transferwindow bezig was om Idrissa Gueye los te weken bij Everton.

De Daily Mirror weet echter te melden dat de handelswijze van Les Parisiens niet in goede aarde is gevallen bij Everton en diens technisch directeur Brands. De Fransen zouden meerdere illegale pogingen hebben gedaan om de speler te benaderen en mogelijk zelfs zonder goedkeuring van zijn club al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Senegalees.



De bedragen die PSG bood voor Gueye kwamen daarnaast ook niet in de buurt van de 46 miljoen euro die the Toffees wensten te ontvangen. De Fransen zouden vorige week het bal geopend hebben met een bod van 24 miljoen euro en hun laatste poging een paar uur voor het sluiten van de markt bedroeg een bod van een kleine 29 miljoen euro.



Op Goodison Park heerst nu het gevoel dat PSG ‘spelletjes heeft gespeeld’ om Gueye het hoofd op hol te brengen. De Parijzenaars zouden nooit serieus van plan zijn geweest om in de buurt van de vraagprijs te komen en zouden de middenvelder daarom achter de rug van zijn club om benaderd hebben. Gueye, die nog vastligt tot medio 2022, liet Brands in een gesprek vervolgens weten te willen vertrekken, maar Everton hield uiteindelijk de poot stijf.