Marca: Zidane toont weer interesse in Liverpool-ster

Zinédine Zidane toont wederom interesse in Sadio Mané, zo verzekert Marca maandag. Real Madrid was vorig jaar ook al geïnteresseerd.

Volgens de Spaanse sportkrant, die de voorpagina van de maandageditie wijdt aan de vermeende belangstelling, is de aanvaller van een van de wensen van de trainer van voor komend seizoen.



Real Madrid zou, volgens France Football , vorig jaar een akkoord met Mané over een meerjarig contract hebben bereikt. Dat was destijds al op aandringen van Zidane, die zelf telefonisch contact had met de Senegalees international. Het onverwachtse vertrek van de Fransman uit het Santiago Bernabéu zette een streep door de beoogde transfer, maar de aanvaller zou nu opnieuw worden begeerd.



De situatie van Mané is sinds zijn mislukte overgang echter veranderd. Hij ondertekende in november een nieuw contract met Liverpool tot medio 2023, in navolging van onder meer Mohamed Salah en Roberto Firmino. "Dit was de juiste club op het juiste moment, met ook nog eens de juiste trainer. Liverpool is de beste beslissing in mijn loopbaan", verzekerde de Senegalees na het ondertekenen van zijn nieuwe en sterk verbeterde overeenkomst.



Liverpool betaalde medio 2016 bijna 42 miljoen euro voor Mané aan , dat zelf 11,8 miljoen euro aan Red Bull Salzburg had overgemaakt. Hij loopt sindsdien bijna één op twee (53 doelpunten in 111 officiële duels), maar stond ook aan de basis van 21 andere treffers van de Merseyside-club. Real Madrid zal onder de nieuwe omstandigheden met een fors bedrag over de brug moeten komen. De club zal hoe dan ook aan Zidane moeten laten blijken dat men ook komend seizoen geen modderfiguur wil slaan. De club deed de Fransman naar verluidt enkele beloftes over de plannen voor de komende transferperiode.