Marca: Van Bronckhorst verlaat Manchester City voor nieuwe uitdaging

Giovanni van Bronckhorst werd genoemd als potentiële opvolger van Josep Guardiola op middenlange termijn, maar hij heeft een andere aanbieding op zak.

Het Spaanse Marca meldt maandagavond dat de voormalig linksback zich een dezer dagen over de selectie van Guangzhou R&F uit China kan gaan ontfermen.

Van Bronckhorst, 44 jaar, is sinds afgelopen zomer in dienst van . In Manchester kreeg de voormalig trainer van de kans om zich binnen de totale organisatie van de City Football Group verder te ontwikkelen als trainer.

Beide partijen spraken af dat de Nederlander zich in eerste instantie ging verdiepen in de totale voetbalorganisatie, zodat hij kennis zou maken met de filosofie.

De voormalig Oranje-international werd genoemd als trainer van een van de zusterclubs binnen de City Football Group, FC en Melbourne City, en zelfs als outsider voor de functie van manager van Manchester City, indien Guardiola op een dag uit het Etihad Stadium zou vertrekken.

Lees beneden verder

Het lijkt er echter op dat de Spanjaard zijn tot de zomer van 2021 doorlopende contract zal gaan uitdienen en dat de Nederlander zijn loopbaan elders vervolgt.

Guangzhou R&F, de club van onder meer Mousa Dembélé en Eran Zahavi, eindigde afgelopen seizoen als twaalfde in de Chinese competitie.

De directie is momenteel in onderhandeling met Dragan Stojkovic over de afwikkeling van zijn contract. Mogelijk wordt daarna de komst van Van Bronckhorst afgerond.