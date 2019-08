Marca: Transfer Donny van de Beek naar Real Madrid 'kwestie van uren'

Van de Beek SI, Pogba NO, zo valt zondag op de voorpagina van Marca te lezen.

Volgens de meest verkochte sportkrant van Spanje is het een kwestie van tijd alvorens de middenvelder van een transfer naar maakt. 'De Nederlander lacht', zo valt in de krant te lezen. 'De Fransman huilt en vooral Zinédine Zidane, die een groot voorstander van de komst van zijn landgenoot was.'

Marca stelt dat de transfer van Van de Beek naar Real Madrid 'een kwestie van uren' is, 'ook al kan er in de voetballerij in 24 uur tijd veel gebeuren', en de transfer van Pogba una misión imposible . Het dagblad meldt dat Real Madrid de komst van de Oranje-international voor een bedrag van ongeveer vijftig miljoen euro wil afronden, exclusief een 'klein bedrag' aan variabele bonussen.

In het dagblad worden quotes van Van de Beek in gesprek met FOX Sports voorafgaand én na het competitieduel met (2-2) gepubliceerd. "Hij bevestigde datgene wat Marca drie dagen geleden al meldde. Hij ziet zichzelf in het witte shirt van Real Madrid", claimt de scribent.

De krant gaat ervan uit dat de transfer van de Oranje-international over enkele dagen van een officieel karakter zal worden voorzien, daar de gesprekken tussen Ajax en Real Madrid nog niet zijn afgerond. De variabele bonussen zullen afhangen van de prestaties van de Nederlander als Merengue .

Pogba daarentegen lijkt minimaal nog een half jaar bij te moeten blijven. Na het oefenduel met gaf manager Ole Gunnar Solskjaer te kennen dat hij geen twijfel had over de continuïteit van de middenvelder. "Hier, bij Manchester United." Real Madrid had sowieso al moeite met de vraagprijs van de Engelsen. Zidane was voorstander van de komst van Pogba én Van de Beek. Spaanse media verzekeren dat de trainer niet blij is met alléén de komst van de Nederlander.