Marca: Reis doorstaat medische keuring en levert Groningen miljoenen op

De transfer van Ludovit Reis naar Barcelona lijkt in kannen en kruiken.

Spaanse media melden woensdagavond dat de achttienjarige middenvelder van inmiddels in Catalonië is gearriveerd en vermoedelijk donderdag officieel gepresenteerd zal worden door .

Eerder op de dag meldde het Algemeen Dagblad al dat Reis onderweg was naar Barcelona en inmiddels verzekert Marca dat een transfer op handen is. Volgens de Madrileense sportkrant is de jeugdinternational inmiddels gekeurd in het Camp Nou en zal donderdag de bevestiging van de transfer volgen.



Groningen toucheert naar verluidt ongeveer zeven miljoen euro voor Reis, die voor vijf seizoenen gaat tekenen bij Barcelona en naar alle waarschijnlijkheid zal starten in het tweede elftal van de grootmacht. Eerder repte De Telegraaf over een transfersom van maximaal 7,7 miljoen euro, inclusief variabele bonussen. Reis is na Frenkie de Jong en de Braziliaan Emerson de derde zomeraanwinst voor Barcelona.



De interesse van Barcelona in Reis was al geruime tijd bekend. "De clubs zijn eruit. We horen dit weekeinde of anders maandag wanneer we naar Barcelona vliegen om de transfer af te ronden", zo vertelde zaakwaarnemer Aleksandar Bursac ruim twee weken geleden.