Marca: Real Madrid weigert Tadic; Van de Beek alternatief voor Pogba

De buitenlandse belangstelling voor Donny van de Beek neemt zienderogen toe.

De middenvelder van wordt al enige tijd in verband gebracht met Paris Saint-Germain, terwijl zijn zaakwaarnemer Rob Witschge donderdag 'de eventuele interesse van ' wilde bevestigen noch ontkennen. Volgens Marca heeft ook de naam van de Ajacied inmiddels op een schaduwlijst staan.

Vorige maand werd Van de Beek al voorzichtig in verband gebracht met Real Madrid, maar inmiddels lijkt de belangstelling serieuzer. De Koninklijke , die door Ajax werd uitgeschakeld in de achtste finale van de , ziet in Van de Beek een alternatief voor Paul Pogba. "Het is duidelijk dat Zinédine Zidane een voorkeur heeft voor Pogba als versterking op het middenveld", aldus Marca. "Andere opties worden wel overwogen door de leidinggevenden in het Sanatiago Bernabéu, omdat Pogba het salarisplafond zou breken met zijn torenhoge salaris."



Van de Beek moet ongeveer zestig miljoen euro kosten, zo speculeert de krant. De 22-jarige jeugdexponent heeft een contract tot medio 2022 in de Johan Cruijff ArenA. Hij had met zijn doelpunten in de uitwedstrijden tegen (1-2) en (0-1) een belangrijk aandeel in het succes van Ajax in de Champions League. Het Franse Canal+ wist eerder deze week te melden dat Ajax een iets lager bedrag wil ontvangen voor Van de Beek: het zou gaan om minimaal vijftig miljoen euro.



Tadic

Een andere speler die een grote rol speelt in het Champions League-succes van Ajax, Dusan Tadic, wordt volgens Marca niet begeerd door Real Madrid. Het dagblad meldt vrijdagochtend dat de aanvaller 'een paar weken geleden' door zijn zaakwaarnemers is aangeboden in Madrid. Zijn geschatte transfersom van 'slechts' vijftien miljoen euro maakte het aantrekkelijk om toe te happen, maar Real Madrid was 'erg duidelijk'. "Hoewel de club in hem een goede speler ziet, lieten ze aan zijn zaakwaarnemers weten dat hij niet is wat ze zoeken."