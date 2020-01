Marca: Real Madrid maakt op 19 januari transfer van 30 miljoen euro officieel

Reinier Jesús zal zich over enkele uren speler van Real Madrid mogen noemen, zo verzekert Marca.

De toonaangevende sportkrant uit Spanje meldt dat de onderhandelingen tussen de betrokken partijen zich in de afrondende fase bevinden en dat een definitief akkoord op handen is. De verwachting is dat pas op 19 januari, de dag dat Reinier achttien jaar wordt, de transfer zal aankondigen.

Volgens de laatste berichten uit Spanje wil Real Madrid geen enkel probleem met de wereldvoetbalbond FIFA hebben en mag ook Reinier zich tot 19 januari niet over zijn naderende transfer naar de Koninklijke uitlaten.

Met de aanstaande komst van het toptalent van troeft Real Madrid naar verluidt clubs als , Paris Saint-Germain, en af.

Met de transfer is een bedrag van dertig miljoen euro gemoeid: de transferclausule in het contract van Reinier. In de voorgaande verbintenis van de Braziliaanse tiener was sprake van een bedrag van zeventig miljoen euro.

Braziliaanse media schrijven dat tachtig procent van de transfersom voor Flamengo is. De rest van het bedrag wordt evenredig verdeeld door de voetballer zelf en diens zaakwaarnemer. De laatste onderhandelingen waren dan ook merendeel over het salaris en de fiscale bijkomstigheden inzake Reinier.

De bestemming van Reinier is in principe Real Madrid Castilla, daar alle plaatsen in de A-selectie van Zinédine Zidane bezet zijn. Op dit moment vullen Vinicius Junior, Eder Militao en Rodrygo de maximaal drie plaatsen voor spelers van buiten de EU in, al is laatstgenoemde officieel nog speler van het tweede elftal van Real Madrid.

Eind november kopte De Telegraaf dat werkte aan een sensationele transfer van Reinier. Volgens het Nederlandse dagblad hadden de Amsterdammers een openingsbod van 25 miljoen euro uitgebracht op het Zuid-Amerikaanse talent, maar in de weken daarna werd het gerucht van verschillende kanten ontkracht.

Reinier maakte op 4 augustus 2019 zijn competitiedebuut voor Flamengo. Het afgelopen half jaar kwam hij tot vijftien optredens voor de Mengão in de Braziliaanse Série A, waarin hij zes doelpunten maakte