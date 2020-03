Marca pakt Quique Setién aan bij analyse over 'probleemgeval' Frenkie de Jong

De kritiek op Quique Setién na afloop van El Clásico is niet mild.

Volgens Marca wordt er door de trainer van op een verkeerde manier gebruikt gemaakt van de kwaliteiten van Frenkie de Jong.

De Catalaanse grootmacht verloor zondag met 2-0 van en liep daardoor averij op in de strijd om de Spaanse landstitel. De Koninklijke ging over Barcelona heen op de ranglijst en is de nieuwe koploper in LaLiga.

Van de Nederlandse middenvelder werd verwacht dat hij Barcelona bij de hand zou nemen, maar volgens de Spaanse sportkrant liep De Jong in het Santiago Bernabéu 'op zijn tenen'. "De Jong wordt de laatste tijd niet op de juiste manier gebruikt door Setién."

Meer teams

"Zijn voormalig trainer Erik ten Hag waarschuwde hier een poos geleden al voor: Hij is geen afmaker. De Jong stelt juist spelers in staat om assists te geven en doelpunten te maken", zo wordt verwezen naar de uitspraak van Ten Hag.

"De trainer van ziet het niet verkeerd", zo luidt het oordeel van Marca. "Sinds de komst van Setién doet De Jong niet meer mee met de opbouw van Barcelona, vanwege zijn vooruitgeschoven positie op de linkerflank."

"Als je niet op je gebruikelijke positie speelt, dan is het ook logisch dat er geen vertrouwen is. Zijn doelpunt tegen werd in verband gebracht met zijn nieuwe positie, maar in dat geval kwam De Jong vanuit de tweede lijn opzetten."

In het rapport valt tevens te lezen dat De Jong 'zijn connectie met de bal kwijt is'. "Als gevolg daarvan heeft Barcelona in de laatste paar duels de slechtste versie van één van zijn steraankopen gezien. Een makkelijke oplossing lijkt niet voorhanden."

Lees beneden verder

"Setién moet weer vleugels opstellen met Martin Braithwaite of Ansu Fati. Hij kan eventueel ook De Jong en Arthur Melo van rol laten ruilen, waardoor de Nederlander naast Sergio Busquets weer de opbouw van Barcelona kan verzorgen."

In de opinie van Marca ligt voor De Jong bij Barcelona een sleutelrol in het verschiet. "De middenvelder moet de komende jaren de mantel van het Catalaanse spel dragen en de hersenen zijn die het DNA van Barcelona op de lange termijn garanderen."

Er wordt echter ook een duidelijke kanttekening geplaatst. "Maar hij zit momenteel vast in een positie die niet bij hem past en waar hij zijn kwaliteiten niet ten volle kan benutten. Setién heeft een probleem met De Jong. Het is niet zijn enige probleem, maar wel één van de belangrijkste problemen."