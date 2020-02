Marca ontrafelt ten dele 'mysterieuze' gang van zaken omtrent Iniesta

Barcelona was helemaal niet bezig met een hereniging met Andrés Iniesta, zo meldt Marca maandag.

Dit weekend meldden Catalunya Radio, Sport en AS dat de topclub de middenvelder van Vissel Kobe gepolst had voor een terugkeer. Marca claimt echter dat geen enkele intentie had om Iniesta terug te halen.

Volgens de eerder genoemde Spaanse media zat Vissel Kobe niet te wachten op een vertrek van de 35-jarige sterspeler. Ook Iniesta zelf wilde trouw blijven aan de Japanse club, waardoor een huurdeal niet doorging.

Marca sluit maandag niet uit dat Iniesta inderdaad contact heeft gehad met een persoon van de club, maar benadrukt dat de top van Barcelona geen hernieuwde samenwerking wilde.

De Madrileense sportkrant legt uit dat het bestuur van Barcelona om meerdere redenen geen werk maakt van Iniesta.

Ten eerste is de huidige nummer twee van Spanje nu vooral bezig om een spits te halen, aangezien Luis Suárez en Ousmane Dembélé langdurig zijn uitgeschakeld.

Ten tweede geldt de verdediging als een andere prioriteit van Barcelona, mede door het vertrek van Jean-Clair Todibo naar en de twijfels inzake de prestaties van Samuel Umtiti bij de topclub.

Tot slot wijst Marca op het feit dat trainer Quique Setién al voldoende opties op het middenveld heeft en dat Iniesta met zijn leeftijd en niveau mogelijk niet meer van waarde had kunnen zijn.

'Als er inderdaad contact was, dan is het onduidelijk wie dit is geweest. Deze persoon is vooralsnog een mysterie voor de top van Barcelona, die niet blij is met de recente gang van zaken', zo klinkt het.