Marca noemt ervaren Maarten Stekelenburg als optie voor Real Madrid

Keylor Navas heeft Real Madrid naar verluidt medegedeeld dat hij de club wil verlaten.

De Koninklijke op zoek is naar een adequate, ervaren vervanger van de 32-jarige doelman uit Costa Rica. Marca speculeert donderdag over de opvolging van Navas en noemt vier mogelijke kandidaten voor de bijna vacante positie, waaronder Maarten Stekelenburg. De voormalige Ajacied komt bij niet aan spelen toe..

Stekelenburg is echter niet de topfavoriet wat betreft Marca , want de grote Spaanse sportkrant zet -sluitpost Pepe Reina bovenaan zijn lijstje. De 36-jarige Reina fungeert bij de Italianen als tweede keus achter Gianluigi Donnarumma. Op de tweede plaats prijkt de naam van Willy Caballero, de reservedoelman van . Stekelenburg volgt als derde, terwijl Diego Benaglio van het lijstje compleet maakt.

Navas, sinds 2014 verbonden aan Real, is onlangs begonnen aan zijn laatste contractjaar in het Santiago Bernabéu. Trainer Zinédine Zidane koos in de seizoensouverture tegen voor Thibaut Courtois, waardoor Navas naar verluidt aanstuurt op een tussentijds vertrek uit Madrid.

De ervaren doelman wordt donderdag in de Franse media gelinkt aan Paris Saint-Germain, daar trainer Thomas Tuchel naar verluidt op zoek is naar een alternatief voor Alphonse Aréola.

Stekelenburg zit net als Navas in zijn laatste contractjaar en het lijkt er niet op dat de 36-jarige keeper op korte termijn een basisplaats krijgt toebedeeld bij Everton. Jordan Pickford, tevens doelman van het nationale elftal van Engeland, is al enige tijd de eerste keus bij the Toffees . Stekelenburg kwam eerder in het buitenland uit voor , , Monaco en .