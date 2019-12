Marca kondigt transfernieuws aan: "De hel van PSV is voorbij"

De wegen van Toni Lato en PSV scheiden een dezer dagen, zo meldt Marca donderdagavond.

De meest verkochte sportkrant van Spanje claimt dat Osasuna en overeenstemming hebben bereikt over een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen. Lato maakte afgelopen zomer de tijdelijke overstap van Valencia naar Eindhoven.

Lato kwam slechts één minuut in actie voor . Dat was in de kwalificatie voor de in de thuiswedstrijd tegen Apollon Limassol. Daarin kwam de Spanjaard tot welgeteld twee balcontacten en daarna had Mark van Bommel, inmiddels geen trainer van PSV meer, hem niet meer nodig.

Lato kwam tot twee duels voor Jong PSV in de , goed voor 159 speelminuten, totdat Valencia hem verbood nog langer bij de beloften mee te doen. Marca is duidelijk in de berichtgeving: "Hij ging door een hel bij PSV, maar dat is nu voorbij."

Osasuna-trainer Jagoba Arrasate staat volledig achter de komst van Lato. De linksback zal in Pamplona de concurrentiestrijd met Pervis Escupiñán moeten aangaan, een 21-jarige Ecuadoriaan die tot nu toe een van de sensaties van het seizoen is.

Osasuna neemt een twaalfde plaats in LaLiga in.