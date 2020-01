Marca kiest voor Luuk de Jong als spits in het flopteam van LaLiga

Luuk de Jong heeft weinig indruk gemaakt bij Sevilla en zijn tegenvallende prestaties hebben hem een plek opgeleverd in een flop-elftal van Marca.

De krant heeft een elftal samengesteld bestaande uit spelers die het meest hebben teleurgesteld in de eerste seizoenshelft. De Jong vormt de voorhoede samen met Borja Iglesias van en -aankoop Luka Jovic.

De Jong maakte afgelopen zomer de overstap van naar . De club uit LaLiga telde 12,5 miljoen euro neer voor de Oranje-international, die de afgelopen jaren grote indruk maakte in Eindhoven.

Waar hij bij PSV aan de lopende band scoorde en vorig seizoen 28 keer trefzeker was in de , heeft hij het in Spanje lastiger. In zestien competitiewedstrijden scoorde hij twee keer.

Volgens Mundo Deportivo is trainer Julen Lopetegui ontevreden over zijn voorhoede en wil hij deze maand een extra aanvaller aan zijn selectie toevoegen. -spits Raúl de Tomás zou bovenaan het wensenlijstje van Lopetegui staan.

Naast De Jong staat Jovic in het geselecteerde elftal van Marca . De Servische spits werd afgelopen zomer voor zestig miljoen euro overgenomen van , maar heeft vooralsnog niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen.

De 22-jarige aanvaller wist in twaalf competitiewedstrijden pas eenmaal te scoren. Ook -aanvaller João Félix staat in het team van de Spaanse krant. Het Portugese talent komt regelmatig in actie, maar moet tot dusver genoegen nemen met vier goals in alle competities.

Marca's flopteam: Lunin ( ), Calero ( ), Todibo ( ), Junior Firpo (Barcelona), João Félix (Atlético Madrid), Llorente (Atlético Madrid), Denis Suárez ( ), Rony Lopes (Sevilla), Iglesias (Real Betis), De Jong (Sevilla), Jovic (Real Madrid)

De krant heeft ook een topteam samengesteld, waarin onder meer Martin Ödegaard terug te vinden. Het Noorse talent draagt dit seizoen het shirt van en maakt grote indruk. In dit elftal zijn verder de bekende namen terug te vinden als Lionel Messi, Karim Benzema, Luis Suárez en Gerard Piqué.

Marca's topteam: Oblak (Atlético Madrid); Jesús Navas (Sevilla), Piqué (Barcelona), Diego Carlos (Sevilla), Gaya ( ); Ödegaard (Real Sociedad), Fede Valverde (Real Madrid), Cazorla ( ); Suárez (Barcelona), Messi (Barcelona), Benzema (Real Madrid).