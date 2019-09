Marca: Clubleiding van Barcelona teleurgesteld na stapavond met Neymar

Arthur Melo heeft een slechte beurt gemaakt bij de clubleiding van Barcelona, zo schrijft Marca maandagmiddag.

De 23-jarige middenvelder werd vorige week samen met Neymar gespot in het uitgaansleven van de Catalaanse stad, wat tegen de regels van de club in is. Het voornaamste probleem is dat het niet de eerste keer is dat Arthur op een dergelijke manier in de problemen komt.

Gedurende vorig seizoen reisde Arthur tot ongenoegen van de clubleiding van naar Parijs af voor het verjaardagsfeestje van Neymar, terwijl zijn ploeggenoten de uitnodiging juist naast zich neer hadden gelegd. De Braziliaanse middenvelder moest door het stof toen uitkwam dat hij tegen de wens van zijn werkgever naar Frankrijk was gegaan. Marca concludeert nu echter dat Arthur niet zijn lesje geleerd heeft van dat incident.

Lees beneden verder

Neymar was afgelopen donderdag wegens een rechtszaak tegen Barcelona in Spanje en besloot 's avonds het nachtleven in te duiken. Op social media verschenen foto's van de aanvaller van Paris Saint-Germain, samen met onder meer Arthur en Léo Baptistão (spelend voor het Chinese Wuhan Zall). Barcelona-trainer Ernesto Valverde wilde de stapavond van de Braziliaanse middenvelder tijdens de persconferenties van afgelopen weekeinde negeren, maar was niet bepaald te spreken over de keuze van Arthur.

Arthur maakte desondanks 'gewoon' deel uit van de selectie van Barcelona voor het uitduel met (0-2 zege) van afgelopen zaterdag. De middenvelder speelde negentig minuten mee aan de zijde van de Catalanen.

Het was voor Arthur de vijfde officiële wedstrijden van het seizoen, waarin hij tot dusver goed was voor twee doelpunten en een assist.