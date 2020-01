Marca: Atlético Madrid kijkt in Engeland naar alternatief voor Cavani

Er is Atlético Madrid veel aan gelegen om Edison Cavani in deze transferwindow naar Spanje te halen.

Een akkoord met Paris Saint-Germain is echter nog niet bereikt, want naar verluidt zijn de Fransen er niet happig op om de aanvaller met een aflopende verbintenis tussentijds te laten vertrekken.

Marca meldt dinsdag dat Atlético een plan-B heeft opgesteld, met -aanvaller Alexandre Lacazette als alternatief voor Cavani.

Bovengenoemde krant weet verder te melden dat de Madrilenen overwegen om Thomas Lemar te betrekken in een eventuele deal met Arsenal voor Lacazette.

De middenvelder kampt echter momenteel met een spierblessure, al wordt hij spoedig weer terugverwacht door trainer Diego Simeone.

Lemar werd onlangs in de Franse media ook al aangemerkt als mogelijke vervanger van Memphis Depay bij , daar de Oranje-international wegens een zware kruisbandblessure nog maandenlang moet revalideren.

Simeone heeft volgens Marca intern al meer dan eens aangedrongen op aanvallende versterkingen. De Argentijnse oefenmeester kiest doorgaans voor João Félix en Álvaro Morata als aanvallers, maar daarachter is de spoeling dun.

Diego Costa is herstellende van een nekhernia en maakt normaal gesproken binnenkort zijn rentree op het trainingsveld van Atlético. De komst van Cavani of Lacazette zou de problemen in aanvallend opzicht voor Simeone al een stuk kleiner maken.

Lees beneden verder

Cavani was jarenlang een basisspeler bij , maar mede door de komst van Mauro Icardi moet de 32-jarige aanvaller het dit seizoen doen met een bijrol in Parjjs. Een vertrek bij de Franse grootmacht lijkt dan ook aanstaande.

Lacazette heeft een doorlopend contract bij Arsenal en komt geregeld aan spelen toe, maar bij een aantrekkelijke aanbieding vanuit Madrid zijn the Gunners wellicht bereid om deze winter zaken te doen.

De Franse aanvaller kwam sinds zijn komst naar Arsenal in 2017 tot 42 doelpunten en 20 assists in 107 duels voor de Londense club.