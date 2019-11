Marc Overmars verklaart koerswijziging: "Zo kunnen we het team versterken"

Ajax doet sinds de zomer van 2016 steeds meer zaken in Zuid-Amerika.

In de afgelopen drie jaar werden Davinson Sánchez, Mateo Cassierra, David Neres, Luis Manuel Orejuela, Nicolás Tagliafico, Lisandro Magallán en Lisandro Martínez binnengehaald, terwijl Edson Álvarez vanuit Mexico kwam.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken, geeft in gesprek met het Algemeen Dagblad te kennen waarom er is gekozen voor een dergelijke koerswijziging op scoutingsgebied. "De mentaliteit van spelers uit Zuid-Amerika is vaak anders, aanvullend voor de voetballers die wij in Nederland hebben."

"Ik heb eerder weleens gezegd dat je qua mentaliteit en instelling niet zomaar tien De Ligtjes uit de opleiding ziet komen. Dus zoekt onze scouting zulke kwaliteiten elders. Zo kunnen we het team versterken", legt Overmars de koerswijziging uit.

De technisch eindverantwoordelijke bij trekt de keuze om het vizier op Zuid-Amerika te richten breder. "Nederland blijft veranderen, wat niet helpt bij het kweken van de juiste mentaliteit. Symbolisch is de opkomst van de elektrische fiets, waar kinderen tegenwoordig op naar school gaan."

"Dat gaan wij niet veranderen, maar we hebben er wel mee te maken", stelt de directeur voetbalzaken van Ajax. Hij benadrukt overigens dat Ajax zich niet louter richt op Zuid-Amerika. "Scouten in Denemarken of België kan bijvoorbeeld heel succesvol zijn, dat doen we dan ook nog steeds."

"Maar in Denemarken wonen vijf miljoen mensen. In Brazilië, een land dat vijf keer wereldkampioen werd, ruim tweehonderd miljoen", vervolgt Overmars. 'Scouten en opleiden' van Nederlandse talenten blijft voor Ajax nummer één en hij noemt Kjell Scherpen en Kik Pierie als voorbeelden.

"Er zijn er maar weinig die bij het eerste komen en er op jonge leeftijd meteen staan. Maar dagelijks trainen met het eerste elftal en je wedstrijden spelen in de Eerste Divisie bij Jong Ajax, daar word je beter van. Wij hebben vertrouwen in deze spelers en hebben hoge verwachtingen van hen."