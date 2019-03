"Marc Overmars mag mij altijd bellen, maar niet voor een transfer"

Davy Klaassen werd vorig jaar zomer benaderd door Ajax.

De middenvelder vond het echter nog te vroeg voor een terugkeer naar de Amsterdamse club, die hij medio 2017 verliet voor Everton. Hij maakte uiteindelijk de overstap naar Werder Bremen. Klaassen sluit een rentree bij Ajax op lange termijn echter niet uit.

"Of Ajax al naar mij geïnformeerd heeft? Nee, vorige zomer wel. Maar toen wilde ik eigenlijk nog bij Everton blijven", vertelde Klaassen in gesprek met FOX Sports . "Maar iedereen weet wat ik voor Ajax voel en dat zal altijd zo blijven. Voorlopig hoef ik niet terug, maar het blijft natuurlijk altijd mijn club."



De afgelopen maand 26 jaar geworden Klaassen heeft in Noord-Duitsland het voetbalgeluk hervonden. De middenvelder verscheen in elk van de 24 Bundesliga-duels aan het startsignaal en staat met Werder op een tiende plaats. De achterstand op bijvoorbeeld de nummer zes, het Bayer Leverkusen van Peter Bosz, is echter maar zes punten.



"Of Marc Overmars mij mag bellen? Ja, mag altijd. Maar niet voor een transfer haha", benadrukte Klaassen, die met een transfersom van 13,5 tot 15 miljoen euro de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van Werder is. Everton betaalde een jaar eerder liefst 27 miljoen euro aan Ajax.