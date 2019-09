Marc Overmars maakt zich zorgen: "We zaten daar met zes man"

Directeur voetbalzaken Marc Overmars is bij Ajax verantwoordelijk voor het aan- en verkoopbeleid.

In die hoedanigheid raakt de oud-aanvaller nog weleens in opmerkelijke situaties verzeild. Overmars praat in de Podcast over de totstandkoming van de transfer van verdediger Davinson Sánchez, die medio 2016 naar Ajax werd gehaald.

"De voetbalwereld wordt steeds gekker. Een speler heeft soms vijf verschillende agenten", opent Overmars, die gelijk met een voorbeeld op de proppen komt. "Met Sánchez zaten we in het kantoor van Edwin (Van der Sar, algemeen directeur van Ajax, red.) met zes agenten. Twee uit Italië, twee uit Argentinië, een uit Uruguay en een twee uit Engeland. Dat zijn er zelfs zeven volgens mij."

Sánchez werd drie jaar geleden voor circa vijf miljoen euro overgenomen van het Colombiaanse Atlético Nacional en een jaar later voor veertig miljoen euro verkocht aan .

Overmars constateert mede door de aanwezigheid van zaakwaarnemers een zorgwekkende ontwikkeling in de voetballerij. "De belangen worden steeds groter voor agenten, spelers en voor familie. Sommige transfers duren gewoon maanden. Dan denk ik weleens: Waarom moet dat allemaal zolang duren? Het liefste wil je zo snel mogelijk doorpakken, dat is ook een beetje mijn stijl. Niet teveel nadenken, maar doen."

Overmars heeft desondanks ook goede herinneringen aan transferdeals, zoals in het geval van Kasper Dolberg. De spits kwam begin 2015 van het Deense Silkeborg IF over naar Ajax. "Met Kasper was het binnen een halfuurtje geregeld." Dolberg verbleef uiteindelijk ruim vier seizoenen bij de Amsterdamse club, dat hem in augustus voor een transferbedrag van 20,5 miljoen euro liet vertrekken naar OGC Nice.