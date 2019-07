Marc Overmars hoopt op 'Zlatan-scenario': "We moeten hem de tijd geven"

Ajax dacht in januari met Lisandro Magallán al de toekomstige opvolger van Matthijs de Ligt te hebben binnengehaald.

De 25-jarige verdediger werd voor ongeveer negen miljoen euro van overgenomen. De fans van de club uit Amsterdam hebben de winterse versterking nog niet veel in actie gezien: 164 minuten, verdeeld over vijf officiële duels.

Het feit dat met de naderende komst van Mexiaans international Edson Álvarez wederom gaat inspelen op het vertrek van De Ligt, kan niet los worden gezien van de moeilijkheden die Magallán heeft. De integratie van de Argentijn stelt ook Marc Overmars teleur. "Daar moet ik eerlijk over zijn: we hadden wel gehoopt dat hij al wat verder zou zijn", stelt de directeur voetbalzaken donderdag in De Telegraaf .



Overmars vindt het nog te vroeg voor definitieve conclusies. "We moeten ook een beetje geduld opbrengen, want hij heeft nog geen tien wedstrijden in het eerste kunnen spelen. Ik ben de eerste om te zeggen 'het functioneert of het functioneert niet'. Maar we moeten mensen ook een beetje de tijd geven", benadrukt de bestuurder van Ajax in gesprek met het dagblad.



"Heel veel spelers die eigenlijk al afgeschreven waren door de voetbalexperts en analytici, zijn het later toch heel goed gaan doen. Ik noem Arek Milik, Daley Blind, David Neres, zelfs Zlatan Ibrahimovic. En Magallán is een vechter." Magallán speelde 90 minuten in zijn debuut in het bekerduel met sc (3-1 winst) en werd in het -duel met (6-2 nederlaag) naar 59 minuten spelen naar de kant gehaald. Daarna volgden drie invalbeurten van in totaal een kwartier.