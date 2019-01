"Marc Overmars had me al benaderd voor een terugkeer naar Ajax"

Davy Klaassen werd in de zomer van 2017 als de grote aankoop gepresenteerd bij Everton.

De club uit Liverpool betaalde 27 miljoen euro voor de middenvelder, maar verkocht hem een jaar later aan Werder Bremen en maakte 13,5 miljoen verlies op de 25-jarige Klaassen. Laatstgenoemde baalt er nog altijd van dat hij niet is doorgebroken bij Everton, zo vertelt hij aan het Algemeen Dagblad .

Vorig seizoen was het zwaarste voetbaljaar uit de carrière van Klaassen, zo erkent hij: "Ik ben in mijn beginperiode bij Ajax een keer zwaar geblesseerd geweest aan mijn lies, maar dit was zwaarder. Omdat het uitzichtlozer was. Toen dacht ik: ik kom sowieso terug. Dan hebben mensen nog vertrouwen in je. Bij Everton was dat niet het geval."



De zestienvoudig international van het Nederlands elftal speelde zestien wedstrijden voor Everton en daarin scoorde hij niet. Hij tekende tot medio 2022 bij Werder, al geeft hij toe dat hij vroeger niet van de club uit de Bundesliga heeft gedroomd: "Nee, maar het voelt goed zo. De club nodigde mij afgelopen zomer uit om langs te komen. Dan kom je daar en laten ze alleen de mooie dingen zien. Daar had ik geen trek in. Toen kwamen ze direct naar mijn huis in Engeland."



"Dat sprak me enorm aan. Een teken dat ze me écht wilden hebben. De laatste jaren zijn de resultaten niet goed, maar de club wil weer omhoog. Ik heb gebeld met Niklas Moisander, met wie ik bij Ajax speelde. Hij overtuigde me. Marc Overmars had me eerder al benaderd voor een terugkeer naar Ajax, maar ik wilde niet terug naar Nederland. Dus dat was nooit", aldus Klaassen.