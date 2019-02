'Marc Overmars groeit uit tot 'front runner' en wacht gesprek met Josh Kroenke'

Marc Overmars wordt zondag in de Engelse kranten wederom met een functie bij zijn ex-werkgever Arsenal in verband gebracht.

De directeur spelersbeleid van Ajax is volgens de laatste berichten uitgegroeid tot the front runner om als technisch directeur van de Premier League-club aan de slag te gaan. De komst van transfer guru Monchi, die de technische portefeuille van AS Roma beheert, lijkt om contractuele redenen niet waarschijnlijk.

Arsenal maakte afgelopen maand het aanstaande vertrek van head of recruitment Sven Mislintat bekend. De technisch eindverantwoordelijke stopt per 8 februari met zijn dienstverband. Ofschoon een woordvoerder van Ajax ontkent dat Overmars door de Londenaren is benaderd, zou de oud-aanvaller nu de voornaamste kandidaat zijn om aan het organigram van de club te worden toegevoegd.



Head of Football Raul Sanllehi is degene die de zoektocht leidt. De sportbestuurder heeft een verleden bij Barcelona, de club waar hij in 2003 tot het bestuur toetrad. Overmars maakte toentertijd deel uit van de eerste selectie van de Catalanen. Sanllehi is op zoek naar een technisch directeur die een verleden heeft in de voetballerij én over ervaring op het gebied van technische zaken heeft; iemand die in staat is om met hoofdtrainer Unai Emery over tactiek te praten én een voetbalvisie in de Londense club te implementeren.



Sanllehi heeft naar verluidt enkele alternatieven in Spanje, mede op aanraden van Emery, maar Overmars zou op dit moment de beste papieren hebben. Het is de bedoeling dat Josh Kroenke, de zoon van clubeigenaar Stan Kroenke, met de kandidaten in gesprek gaat. Overmars speelde van 1997 tot 2000 in het shirt van Arsenal en werd in de voorbije jaren al diverse keren met een functie in het Emirates Stadium in verband gebracht. Het bleef om uiteenlopende redenen echter bij oriënterende interesse.



De Engelse media zijn zondag lovend over de manier waarop Overmars diverse spelers voor relatief weinig geld aantrok en vervolgens voor de hoofdprijs liet gaan. Vooral de namen van Frenkie de Jong, Arek Milik en Davinson Sánchez passeren de revue. De 43-jarige Overmars werd medio 2012 aangesteld als directeur voetbalzaken van Ajax. Daarvoor was hij hoofd technische zaken van een andere voormalig werkgever, Go Ahead Eagles.