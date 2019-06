"Maradona's Argentinië was sterker van Messi's Argentinië"

Fabio Capello vindt dat het Lionel Messi niet kwalijk mag worden genomen dat hij er met Argentinië nog niet in geslaagd is om succes te boeken.

De Argentijnen zijn de Copa América niet goed begonnen. In de eerste groepswedstrijd werd er met 2-0 verloren van Colombia. In de nacht van woensdag op donderdag wacht de tweede wedstrijd tegen Paraguay, dat in de eerste wedstrijd met 2-2 gelijkspeelde tegen Qatar. Messi won nog geen enkele titel met zijn land. In vergelijkingen wordt hij in sommige gevallen daardoor geschaald onder Diego Maradona, die zijn land naar de WK-titel in 1986 leidde.

"Mensen praten over beide spelers, maar het Argentinië van Maradona was sterker en had meer kwaliteit dan het Argentinië van Messi", vertelt Capello in gesprek met Radio Marca .

"Hij had goede spelers voor zich, maar op het middenveld en daarachter miste hij een verdediging. Dat is het belangrijkste probleem. Messi is buitengewoon. Hij leeft door te denken an ade wedstrijden en niet aan de business, zoals bijvoorbeeld Neymar dat doet."

Messi's landgenoot en -trainer Diego Simeone stelt ook dat het probleem van zijn land bij het collectief ligt. "Messi kan op elk moment een oplossing vinden in een wedstrijd, maar hij heeft een team nodig", vertelde Simeone in gesprek met Fox Sports . "De spelers die met Messi spelen moeten het potentieel begrijpen dat ze hebben, wat enorm belangrijk is en het zit in de persoonlijkheid van elke speler."

"Messi heeft iedereen nodig die deel uitmaakt van het team om zich veilig en zelfverzekerd te voelen wanneer ze in zijn buurt zijn. Ik twijfel niet aan Messi's klasse en status en hij zal zich aanpassen aan elke situatie omdat hij wil winnen."