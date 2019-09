Maradona verliest bij debuut: "Mijn ziel doet pijn"

Diego Maradona heeft zondag zijn eerste wedstrijd als trainer van Gimnasia y Esgrima La Plata verloren.

Op eigen veld tegen landskampioen Racing Club kwam Gimnasia tien minuten voor rust op achterstand te staan. Kort na de pauze trok het elftal van Maradona de stand gelijk, maar twee minuten later was het opnieuw raak aan de andere kant en werd de eindstand op 1-2 bepaald.

Volgens Maradona had Gimnasia minimaal een punt verdiend. "We bleven maar zoeken naar de gelijkmaker. Mijn ziel doet pijn, want ik vind niet dat de kampioen van Argentinië echt beter was dan ons. Ze waren geen moment beter", reageerde Pluisje na afloop.

"Maar ze hebben wel hele goede spelers die de bal goed in de ploeg kunnen houden. En dan pak je 'm niet zomaar af en moet je twee keer zoveel meters maken." Gimnasia blijft door de nederlaag hekkensluiter met slechts één punt uit zes wedstrijden.

Diego Maradona was in 1995 kort trainer van Racing Club. Daarna duurde het tot 2008 voordat de Argentijnse legende een nieuwe trainersfunctie kreeg. Hij werd toen bondscoach van de nationale ploeg, die onder zijn leiding op het WK van 2010 sneuvelde in de kwartfinales tegen Duitsland (4-0).

De 58-jarige Maradona koos daarna voor een aantal avonturen in het Midden-Oosten en Mexico. Sinds begin september is hij trainer van Gimnasia. Dinsdag over een week speelt de club tegen Talleres Córdoba (uit) en vier dagen later komt op bezoek, de grote rivaal van Maradona's jeugdliefde .