Maradona belandt in Buenos Aires in ziekenhuis met maagbloeding

Diego Maradona ligt in Buenos Aires in het ziekenhuis. De Argentijn is opgenomen met een maagbloeding en moet worden geopereerd.

Volgens diverse media is de bloeding aan het licht gekomen toen Maradona op routinecontrole moest in het ziekenhuis. Nadat de bloeding werd aangetroffen is de 58-jarige voetballegende met zijn kinderen naar een kliniek in Buenos Aires vertrokken voor nader onderzoek.



Maradona wilde vrijdag in eerste instantie gewoon weer terugkeren naar Mexico om zijn werk als trainer van Dorados Sinaloa weer op te pakken, maar die vlieger gaat niet op. De Argentijn is sinds sinds september coach van de club. Op de clubwebsite meldt Dorados Sinaloa dat Maradona voorlopig absent is vanwege problemen met zijn gezondheid. Zijn taken worden zolang overgenomen door een van zijn assistenten.



Het is niet voor het eerst dat Maradona met gezondheidsproblemen kampt. Afgelopen zomer had hij na de 2-1 overwinning van Argentinië op Nigeria op het WK nog medische verzorging nodig nadat zijn bloeddruk was gedaald. Maradona loopt bovendien al bijna het hele seizoen met een wandelstok vanwege artritis in beide knieën. In het verleden kampte hij met een drugs- en alcoholverslaving, en in 2005 onderging Pluisje nog een bypassoperatie om zijn obesitas tegen te gaan.