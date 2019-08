Manuel Lanzini: "Ik wil natuurlijk bij West Ham blijven"

Manuel Lanzini is met West Ham United in gesprek over een contractverlenging en staat open voor een langer verblijf bij de club.

De 26-jarige Argentijnse spelmaker zit in zijn laatste contractjaar bij de club, waarvoor hij sinds de zomer van 2016 speelt. Er is echter een optie om het contract met twee jaar te verlengen. Het is de verwachting dat the Hammers de optie gaan lichten, maar er wordt de voorkeur gegeven aan een nieuwe verbintenis.

"Ja, we praten met de club over een langer verblijf en ik wil natuurlijk blijven", vertelt Lanzini in gesprek met Sky Sports . "Het is net als mijn thuis. Het is nu mijn vijfde seizoen. Ik hou van de fans, de fans houden van mij en de club is geweldig."

Lanzini, die tot dusver 111 wedstrijden voor de Londenaren speelde, is terug in de Argentijnse selectie, nadat hij het WK 2018 en de Copa América 2019 mistte vanwege een blessure.

"Toen ik geblesseerd was, was het heel moeilijk, het was een slechte tijd. Het was voor het WK, het zou mijn eerste WK worden en ik wilde spelen. Het was moeilijk, maar ik mijn familie, mijn vriendin, mijn zoon en alle mensen die bij mij zijn gebleven bedanken."

"Het is moeilijk omdat je het team niet kunt helpen. Je ziet dat het team verliest, gelijkspeelt of slecht speelt en je wilt gewoon helpen. Ik sprak elke dag met Manuel Pellegrini en hij begrijpt me en ik begrijp hem. Ik ben heel goed hersteld en sinds ik weer ben begonnen met spelen, geloof ik dat ik het heel goed heb gedaan."

De viervoudig international heeft hoge ambities met West Ham dit seizoen. "We hopen in de buurt van de top zes te blijven en te proberen de te bereiken, dat is het belangrijkste voor ons."

"We weten dat het moeilijk is, want in de Premier League weet je het nooit, alle teams zijn erg goed. We hebben zeer goede spelers vastgelegd en veel geld uitgegeven, maar we moeten hard werken om dit te bereiken."