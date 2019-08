Mané's beste vriend! Supersub Firmino toont dat hij onvervangbaar is tijdens Super Cup

The Reds begonnen slecht zonder de Braziliaanse spits en het benadrukte hoe belangrijk hij is voor de Europees kampioen en manager Jürgen Klopp.

Twijfel nooit aan het belang van Roberto Firmino voor dit -team.

The Reds blijven de Koning van Europa nadat het een achterstand tegen ongedaan maakte en na strafschoppen de UEFA Super Cup won, nadat het na 120 minuten 2-2 was in Istanbul.

Maar de komst van de Braziliaan was noodzakelijk om ze weer op het juiste spoor te krijgen, na een vreselijke eerste 45 minuten in het Vodafone Park.

Mané's beste vriend? Firmino heeft hier zeker het beste uit Sadio gehaald. De nummer 10 van Liverpool scoorde twee keer, maar beide doelpunten werden voorbereid door hun briljante nummer 9.

Gesproken over het zorgen van een impact vanaf de bak. De ploeg van Jürgen Klopp maakte veel fouten tijdens een slechte eerste helft, waar het door een treffer van Olivier Giroud tegen een achterstand aankeek en het van geluk mocht spreken dat de schade voor rust niet groter was.

Het invallen van Firmino na de rust veranderde echter alles.

Binnen drie minuten na de herstart had op een typische stijlvolle manier de gelijkmaker voor Liverpool en Sané voorbereid. De Europees kampioen werd nieuw leven ingeblazen en zou de wedstrijd binnen de negentig minuten hebben gewonnen, ware het niet dat Kepa Arrizabalaga twee wonderbaarlijke reddingen in huis had. Eerst hield de Spanjaard Mohamed Salah van het scoren af en vervolgens Virgil van Dijk.

Het deed denken aan Jim Montgomery, de geweldige doelman van Sunderland, in de -finale van 1973.

Als dat het opvallende moment van de tweede helft was, dan was er geen twijfel over wie de meeste opvallende speler was. N'Golo Kanté was de baas tijdens de eerste 45 minuten. De Fransman domineerde het middenveld en maakte een aanfluiting van de bezorgheid over zijn fitheid voor de wedstrijd. Kanté was briljant, maar het was Firmino die de show daarna leidde. Liverpool ziet er simpelweg uit als een ander team als hij fit en op schot is.

De 27-jarige ziet er vlijmscherp uit sinds hij terugkeerde bij de club eerder deze maand, zonder twijfel gemotiveerd door de Copa América-zege met Brazilië in de zomer, en hij zette zijn vorm hier voort. Zijn intelligente loopacties, subtiele aanrakingen en bewustzijn van de posities van teamgenoten maken van hem een van 's werelds belangrijkste centrumaanvallers. Al zijn kwaliteiten waren te zien terwijl hij het leven van de verdediging van Chelsea zuur maakte in de Turkse hoofdstad.

Liverpool speelde zwak voor zijn invalbeurt, werd overlopen op het middenveld en had moeite om hun hoge verdedigende linie te laten werken. Chelsea, net als en Norwich City voor hen, had het verontrustend makkelijk om de gaten te vinden achter de laatste linie van Klopp's ploeg en zelfs Van Dijk zag er kwestbaar uit.

In aanvallende zin waren the Reds eveneens slap. Alex Oxlade-Chamberlain kreeg zijn eerste basisplaats in zestien maanden tijd, maar afgezien van één pass op Salah kon hij weinig indruk maken tijdens de eerste helft. Het zag er misschien hard uit, maar het was geen verrassing om hem na de rust te vervangen.

Met Firmino in het veld, keerde Mané terug naar links en zag Liverpool er weer uit als zichzelf. De hoge lijn blee, en in verwerkelijkheid is er nog wat werk nodig, maar aan de andere kant kunnen hun drie aanvallers schade aanrichten.

De combinatie was er voor de gelijkmaker. Firmino ontving een lobpass van Firmino en tikte opzij voor Mané, die binnen kon tikken. Het was in de verlenging dat Liverpool ook de leiding nam. Deze keer stuurde Mané Firmino naar de linkerkant van het strafschopgebied, voordat hij zich weer aanbod om de pass van de Braziliaan te ontvangen en raak schoot.

Lees beneden verder

Dat is Liverpool, in veel opzichten. Ze hoeven niet altijd op hun best te zijn om te kunnen scoren. Ze waren hier zeker niet op hun best. Slordig in balbezit, zenuwachtig in de achterhoede en, zo durven we te zeggen, qua energie ook overtroffen. Chelsea, op zondag vernederd op Old Trafford, maakte Frank Lampard trots.

Uiteindelijk moest de wedstrijd beslist worden door strafschoppen. Firmino benutte natuurlijk de eerste voor Liverpool. Tammy Abraham miste de laatste voor Chelsea. Adrián, bij zijn eerste basisplaats voor Liverpool, was de held. Klopp, die na afloop met BT Sport sprak, deed zijn beste Rocky-imitatie om dit te vieren.

Maar diep van binnen kent hij de echte architect van deze overwinning. Als er ooit een avond was om het belang van Fimino te onderstrepen, dan was het deze wel.