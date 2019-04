Mané: "We zullen nog meer van Keïta gaan zien"

Sadio Mané stelt dat Naby Keïta meer van zich gaat laten zien, nadat de middenvelder een lastige start kende bij Liverpool.

De 24-jarige middenvelder stapte afgelopen zomer voor zestig miljoen euro over van RB Leizpzig naar en hij maakte indruk in de laatste twee wedstrijden. In de competitiewedstrijd tegen en midweeks tegen in de vond hij het net.

"De echte Naby komt eraan. We zullen nog meer van hem gaan zien", vertelt Mané in gesprek met Engelse media . "Naby is een grote jongen, dus hij weet hoe voetbal kan werken, en soms ook niet. Hij is dus zeer positief en hij weet dat hij meer kan laten zien. Ik weet zeker dat hij meer kan laten zien. Ik ken hem heel goed en er komt nog meer."

Mané, die samenspeelde met Keïta bij Red Bull Salzburg, herinnert zich dat de international van Guinee problemen had om zich aan te passen aan het leven in Oostenrijk. "Ik ken hem al van heel lang geleden, vanaf het eerste moment bij Salzburg en hij was hetzelfde."

"Hij speelde een tijdje niet en daarna was hij de ster van het team. In het begin was het in Salzburg heel zwaar voor hem, maar hij is nooit gestopt om hard te werken. Ik ben er honderd procent zeker van dat hij ongelooflijk goed zal presteren. Het speelde de laatste twee wedstrijden goed."

Mané erkent dat het niet gemakkelijk was om zich bij een nieuwe club en in een nieuw land te vestigen, waarbij hij Keïta heeft geholpen om zich aan te passen aan het leven in Engeland. "Het is niet makkelijk om weg te gaan uit Duitsland om van club te veranderen, vooral omdat de competitie niet hetzelfde is. Ik heb gewoon met hem gepraat om te doen wat ik kan."

"Het maakt onderdeel uit van de dingen waarmee je te maken hebt en hij werkt elke dag hard. Ik breng veel tijd met hem door, jaj, en buiten het veld ben ik erg blij voor hem. Hij is heel relaxed. Op dit moment gaat het goed met hem en iedereen is erg blij voor hem. Doelpunten geven hem altijd meer vertrouwen. Hij maakte twee doelpunten en het verhoogt zijn zelfvertrouwen."

Liverpool hervat zondag de titelstrijd in de Premier League met een thuiswedstrijd tegen , waar concurrent een dag eerder in actie komt tegen .