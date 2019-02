Mané: "Ik zou hem aanraden om naar Liverpool te komen"

Liverpool-duo Naby Keïta en Sadio Mané zouden graag zien dat Timo Werner de overstap maakt van RB Leipzig naar Anfield.

Het contract van Werner bij de Bundesliga-clubs loopt af aan het einde van het seizoen 2019/20 en hij moet nog beslissen over zijn toekomst op de lange termijn. Dat heeft geleid tot geruchten dat Leipzig de Duitser tijdens de volgende transferperiode zou kunnen verkopen om te voorkomen dat ze hem transfervrij kwijtraken.

"We speelden heel goed samen bij Leipzig en hij was een van mijn beste vrienden", vertelt Keïta in gesprek met Sport Bild. "Hij is duidelijk, moet hij vertrekken, dan vraag ik Timo om ons hier bij Liverpool te vergezellen."

Mané heeft verschillende wedstrijden van Leipzig bekeken toen hij begreep dat Keïta naar Liverpool zou verhuizen en de international van Senegal is een bewonderaar van Werner.

"Ik zou hem aanraden om naar Liverpool te komen. Ik hou van zijn manier van spelen. Zeer krachtig, goede afmaker, geeft altijd honderd procent. Als hij ons wil vergezellen, verwelkomen we hem in ons team."

"Toen het duidelijk was dat Naby zich bij ons zou voegen, keek ik vaak naar wedstrijden van Leipzig. Maar, om eerlijk te zijn, het was vreselijk voor mij in het begin. Ik vroeg toen Kevin Kampl, mijn vriend uit onze tijd bij RB Salzburg, waarom Naby altijd werd weggestuurd. Hij wist het niet."

"Naby heeft een paar belangrijke wedstrijden gemist en ik kon andere spelers beter bekijken. En Timo viel op."

Mané zette de eerste stappen in de Premier League bij Southampton, die club die hem in de zomer van 2014 overnam van Salzburg. De vleugelaanvaller had destijds ook andere opties.

"In januari 2014 speelden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Bayern München in Salzburg. De trainer was toen nog Josep Guardiola en we hebben hem verrast met onze manier van spelen."

"Mijn adviseur Bjorn Bezemer vertelde me later dat er contact was met Bayern na deze wedstrijd, maar ze interesseerden me niet echt."