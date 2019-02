Mané beroofd van horloges en mobiele telefoons tijdens CL-kraker

Sadio Mané is dinsdagavond het slachtoffer geworden van een inbraak, zo melden diverse Britse media, waaronder de BBC.

Op het moment dat de aanvaller van Liverpool op Anfield op de grasmat stond voor de Champions League-kraker tegen Bayern München verschafte een aantal inbrekers zich toegang tot Mané’s woning in Allerton. Bij de beroving werden onder meer horloges, mobiele telefoons en autosleutels buitgemaakt. Op het moment van het incident was er niemand present in de woning, laat de Merseyside Police weten: "Hoewel de bewoners niet aanwezig waren, zal dit ongetwijfeld een verontrustende ervaring voor hen zijn."



"Ik wil de daders dan ook oproepen om het juiste te doen en de gestolen waren, op wat voor manier ook, terug te geven aan hun eigenaar. We weten dat met name de horloges een flinke financiële waarde vertegenwoordigen en ik wil ook een oproep doen aan iedereen aan wie de zaken misschien te koop zijn aangeboden, om contact op te nemen met de politie", laat inspecteur Phil Mahon optekenen.



Mané was in november 2017 ook al het slachtoffer van een inbraak tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Maribor. Eerder deze week werd bekend dat ook Memphis Depay is beroofd tijdens een duel in het miljardenbal. Het huis van de Oranje-international werd tijdens de wedstrijd tegen Barcelona, net die van als ploeggenoten Lucas Toussart en Pape Cheikh Diop, leeggehaald.