Mandzukic slaat aanbod PSG af en blijft bij Juventus

De aanvaller blijft tot minstens januari bij de Italiaans landskampioen, ondanks dat de Franse grootmacht interesse heeft in zijn diensten.

Mario Mandzukic heeft deze zomer de kans laten lopen om speler te worden van de Franse landskampioen Paris Saint-Germain.

De ploeg van trainer Thomas Tuchel kent aanvallende problemen, waar zowel Edinson Cavani als Kylian Mbappé geblesseerd zijn en de Braziliaanse ster Neymar op weg lijkt naar .

De club hoopte daarom de Kroatisch international vast te legggen, die door als overbodig lijkt te worden beschouwd.

De aanvaller staat niet op de spelerslijst van Juventus voor de , waar Maurizio Sarri de voorkeur geeft aan Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala om Cristiano Ronaldo te vergezellen in de aanval.

deed navraag bij Juventus naar de beschikbaarheid van de ouder wordende spits en hoewel de club bereid was naar aanbiedingen te luisteren, is de speler niet klaar om te vertrekken.

Goal heeft de bevestiging ontvangen dat Mandzukic tot de winterse transferperiode van januari bij Juventus wil blijven, voordat hij beslissingen neemt over zijn toekomst.

PSG heeft nog steeds tijd om hem te overtuigen om de overstap te maken, waar de Europese transfermarkt tot 2 september open is. De Fransen zullen echter van goeden huize moeten komen om Mandzukic alsnog te overtuigen.

De 89-voudig international, wiens contract nog doorloopt tot de zomer van 2021 in Turijn, speelde tot dusver 162 wedstrijden voor Juventus en kwam daarin tot 44 doelpunten en 24 assists. Afgelopen seizoen kwam hij in 33 wedstrijden tot 10 doelpunten en 7 assists.

Er kunnen nog meer aanbiedingen volgen voor de Mandzukic. werd eerder in de zomer met hem in verband gebracht, waar naar verluidt ook interesse heeft. Een lucratieve transfer naar China komende winter zou ook tot de mogelijkheden behoren en het lijkt erop dat Mandzukic al zijn opties wil verkennen voordat hij een beslissing neemt over zijn volgende bestemming.