'Mandzukic laat Man United links liggen en kiest binnenlandse transfer'

Mario Mandzukic komt dit seizoen niet in de plannen van trainer Maurizio Sarri bij Juventus voor.

De routinier wordt dan ook al enkele maanden in verband gebracht met een vertrek uit Turijn. leek tijdens de winterse transferperiode de meest logische bestemming voor de aanvaller te gaan worden, maar vanuit Italië komen donderdag berichten dat hij voor een verrassende binnenlandse overstap kiest.

Het in Milaan gevestigde Il Giornale weet namelijk te melden dat Mandzukic een persoonlijk akkoord heeft bereikt met . I Rossoneri maken een dramatische seizoensstart door en zijn daarom naarstig op zoek naar een ervaren doelpuntenmaker als aanvulling op het spitsenduo Krzysztof Piatek en nieuwkomer Rafael Leão.

Als AC Milan inderdaad met Mandzukic aan de haal gaat, troeft het niet alleen Manchester United af. Stadsgenoot was naar verluidt eveneens in de markt voor de 33-jarige Kroaat, maar geeft de voorkeur aan het voorstel van Milan om zo titelconcurrent Inter niet rechtstreeks te versterken.

Mandzukic krijgt in het geval van een transfer te maken met twee landgenoten in het San Siro. Naast collega-international Ante Rebic is ook Kroatisch icoon Zvonimir Boban, als directeur voetbalzaken, actief bij Milan.

De Italianen zouden na Marsonia, NK Zagreb, Dinamo Zagreb, , , en Juventus zijn achtste werkgever in het profvoetbal worden.