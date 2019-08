Mancini: "Voor Balotelli kan ik niets meer doen"

Het feit dat Mario Balotelli nog geen nieuwe club heeft, vindt de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini "niet normaal".

Balotelli staat naar verluidt op het punt om een contract te tekenen bij Brescia, de club waar hij geboren werd, nadat onderhandelingen met het Braziliaanse op niets uitliepen.

Hij was afgelopen seizoen in vijftien wedstrijden voor acht keer trefzeker, maar vanwege budgettaire beperkingen werd zijn contract niet verlengd aan het einde van het seizoen en zodoende is hij transfervrij.

"Op 29-jarige leeftijd en voor het tweede jaar op rij, minder dan tien dagen voor de start van het seizoen, heeft hij nog steeds niet de absolute zekerheid van een team", vertelt Mancini in gesprek met Gazzetta dello Spor t. "Hij heeft zich niet voorbereid, hij heeft niet regelmatig getraind. Hij moet nadenken, het is niet normaal."

Of Brescia de juiste optie zou kunnen zijn als Balotelli wil terugkeren naar de Italiaanse nationale ploeg, antwoord Mancini: "Of het een goede beslissing zal zijn, hangt niet van Brescia af, maar van hem. Misschien voelt hij zich prettiger door dichter bij huis te spelen, maar dat is niet gegarandeerd voldoende."

"Ik hou van hem, maar voor hem kan ik niets meer doen. Hij moet denken dat hij midden in zijn carrière zit en dat hij nog veel te bieden heeft - als hij dat wil", stelt de 54-jarige trainer, die bij Italië, en samenwerkte met Balotelli.