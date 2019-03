Mancini over Balotelli: "We verwachten veel van hem"

Roberto Mancini hoopt Mario Balotelli snel te kunnen verwelkomen bij de Italiaanse nationale ploeg. De spits is nu nog niet geselecteerd.

Mancini riep Balotelli in mei vorig jaar al op, nadat de excentrieke aanvaller al vier jaar geen international meer was geweest. De bondscoach blijft een zwak houden voor de spits die hij bij ook al coachte. Vervolgens haalde hij Balotelli naar . Sinds januari draagt de 28-jarige routinier het shirt van .



Bij zijn nieuwe club scoorde Balotelli al vijf keer in acht duels, maar Mancini vindt het dus niet genoeg. "Mario is nog niet in zijn beste conditie om voor Italië te spelen", zei hij maandag in de voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Finland (zaterdag) en Liechtenstein (volgende week dinsdag).



"Hij is absoluut beter gaan voetballen, maar we verwachten veel van hem. Hij krijgt steeds meer ervaring en hij is nu op het toppunt van zijn volwassenheid. Het zal enige tijd duren." De Italianen werken de wedstrijden tegen Finland en Liechtenstein af in de stadions van en . De andere landen in groep J van de EK-kwalificatie zijn Andorra, Bosnië & Herzegovina en Griekenland.