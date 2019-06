'Manchester United ziet bod van vijftig miljoen van tafel geveegd worden'

Crystal Palace heeft een eerste bod van Manchester United op Aaron Wan-Bissaka afgewezen, zo weet de Daily Mail zondag te melden.

The Red Devils zijn bereid vijftig miljoen euro over te maken voor de vleugelverdediger, maar de Premier League-club uit Londen wil minstens zeventig miljoen euro ontvangen voor de zelfopgeleide rechtsback.



De beleidsbepalers van gaan nu bekijken of er een tweede bod volgt op de 21-jarige jeugdinternational van Engeland. Mocht een deal met Palace voor Wan-Bissaka definitief niet lukken, dan verleggen the Mancunians de aandacht naar Kieran Trippier. De Engels international staat nog tot medio 2022 onder contract bij en bereikte afgelopen seizoen met die club de finale van de . Daarin waren the Spurs niet opgewassen tegen (0-2 nederlaag).



Wan-Bissaka is naar eigen zeggen gelukkig op Selhurst Park. Volgens de Engelse krant ligt een transfer echter in de lijn der verwachtingen, zeker als een transferbedrag van zeventig miljoen euro tot de mogelijkheden behoort. Een en ander hangt wellicht samen met een eventueel vertrek van Wilfried Zaha, die The Eagles wil verlaten voor een club die in de Champions League uitkomt. Om zijn nek hang echter een prijskaartje van negentig miljoen euro, wat geïnteresseerde clubs kan afschrikken. zou volgens de Daily Mail dan sneller bereid zijn om Wan-Bissaka van de hand te doen om zo alsnog een flinke transfersom te incasseren.



Manchester United maakte vrijdag melding van de eerste aanwinst voor volgend seizoen. Daniel James komt over van Swansea City en volgens diverse Engelse media ontvangt de club uit de Championship zeventien miljoen euro voor de 21-jarige vleugelaanvaller, die twee interlands voor Wales achter zijn naam heeft staan. Hij kwam zonder problemen door de medische keuring en tekent waarschijnlijk later deze week een langlopend contract op Old Trafford.