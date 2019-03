Manchester United 'zes tot acht weken' zonder Sánchez

Alexis Sánchez kan zeker anderhalve maand niet in actie komen voor Manchester United. Dat beweert de teamarts van Chili.

Sánchez raakte zaterdag geblesseerd aan zijn knie tijdens de thuiswedstrijd van Manchester United tegen Southampton (3-2). De clubartsen van de Engelse grootmacht hebben nog geen diagnose genoemd, maar die van de Chilleense nationale ploeg dus wel. Volgens Pedro Onate kampt Sánchez nu met opgezwollen kniebanden.



"Er is geen probleem voor Sánchez om mee te doen aan de Copa América, want hij staat zes tot acht weken buitenspel", aldus Onate in gesprek met El Mercurio. "Het is een vervelende blessure, maar geen ernstige." De 30-jarige aanvaller mist onder meer de uitwedstrijden van deze week tegen Paris Saint-Germain en zijn oude club Arsenal.



Mogelijk is Sánchez net op tijd fit voor de kraker tegen Manchester City, op 24 april in eigen stadion. Vier dagen later komt Chelsea naar Old Trafford. De international kreeg dit seizoen pas acht keer een basisplek in de Premier League. Hij scoorde één keer.



Met slechts vijf treffers in 41 officiële duels heeft Sánchez in iets meer dan een jaar de verwachtingen nog niet waargemaakt. Zonder de Zuid-Amerikaan zal Ole Gunnar Solskjaer woensdag tegen PSG mogelijk kiezen voor een 4-4-2-systeem, met onder meer Fred en Andreas Pereira in de basiself. United moet in Parijs een 2-0 nederlaag uit de heenwedstrijd wegwerken.