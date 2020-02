Manchester United wint niet in België; Luuk de Jong belangrijk voor Sevilla

De eerste ontmoeting tussen Club Brugge en Manchester United in de Europa League heeft donderdagavond geen winnaar opgeleverd.

Het team van Ole Gunnar Solskjaer moest op Belgische bodem genoegen nemen met een gelijkspel.

Dat was ook het resultaat in de krachtmeting tussen CFR Cluj en , waar Luuk de Jong een aandeel had in de late gelijkmaker van het team van Julen Lopetegui. Shakhtar Donetsk won tegelijkertijd met minimaal verschil van .

- 1-1

In de eerste vijftien minuten waren de teams aan elkaar gewaagd, met mogelijkheden over en weer. Een schot van Hans Vanaken werd geblokt en Simon Mignolet redde goed op een schot van Andreas Pereira.

Het was Mignolet die na een kwartier de 1-0 inleidde: na een uittrap van de doelman werkte Emmanuel Dennis de bal tussen twee verdedigers in over de uitgekomen Sergio Romero heen: 1-0.

Club, met Ruud Vormer op de bank, liet het initiatief over aan de Engelsen, maar bleef tocht het meeste uitzicht op een doelpunt houden. Een inzet van Mats Rits ging naast en Romero keerde een schot van Dennis.

Negen minuten voor rust verscheen de 1-1 op het scorebord. Een ingooi van Maxim De Cuijper was voor Brandon Mechele, die echter niet op Martial had gerekend. De aanvaller profiteerde van de onachtzaamheid: 1-1. Vlak voor rust werkte Mignolet nog een schot van Martial over zijn doel heen.

Ook in de tweede helft hielden de teams van Philippe Clement en Solskjaer elkaar in evenwicht, mede omdat de thuisploeg geen centimeter cadeau gaf. Vormer kwam vlak de hervatting als invaller binnen de lijnen, daar Éder Balanta vanwege fysieke klachten uit de eerste helft tóch niet verder kon spelen.

In de laatste twintig minuten, met Odion Ighalo en Bruno Fernandes als invallers, probeerde Manchester United alsnog toe te slaan, maar de Bruggelingen hielden goed stand en hebben een redelijke uitgangspositie voor de return op Old Trafford.

CFR Cluj - Sevilla 1-1

In een eerste helft waarin de thuisploeg amper voor gevaar voor het doel van Tomas Vaclik zorgde, waren de grootste kansen voor Sevilla. Het team van Lopetegui kreeg weliswaar twee grote kansen, maar écht domineren deden de bezoekers niet.

Na een minuut of twintig ontbrak het bij een inzet van Jules Koundé bij de eerste paal ietwat aan precisie en dertien minuten later eindigde een door De Jong van richting veranderd schot van Suso op de lat boven Giedrius Arlauskis.

Het Cluj van Dan Petrescu kwam niet verder dan een mislukt schot van Ciprian Deac na 25 minuten. Na de onderbreking probeerde Sevilla op balbezit te spelen, maar Cluj zette hoog druk en voorkwam dat de Spanjaarden al combinerend het doel van Arlauskis konden bereiken.

Na nog geen uur spelen namen de Roemenen de leiding: een duidelijke handsbal van Koundé leverde de thuisploeg een strafschop op. Vaclik raadde de intenties van Deac, maar kon zijn inzet vanaf de stip niet keren.

Dat leek ook de winnende treffer te worden, daar Sevilla geen antwoord bleef hebben op het compacte spel van Cluj. Het meeste gevaar was afkomstig van Joan Jordán, die een doelpunt wegens buitenspel van Lucas Ocampos afgekeurd zag worden.

Acht minuten voor tijd was het toch raak. Een gesmoord schot van Rony Lopes kwam terecht bij de vrijstaande De Jong, die de eveneens vrijstaande invaller Youssef El-Nesyri bediende: 1-1.

Shakhtar Donetsk - Benfica 2-1

Na een doelpuntloze eerste helft was het Shakhtar dat de wedstrijd in de 55e minuut uit balans bracht. Marlos legde de bal op de rand van het strafschopgebied klaar voor Alan Patrick, die het leer met een lage en geplaatste inzet in de rechterhoek achter Ossydeas Vladochimos mikte: 1-0.

Elf minuten later kwam Benfica op 1-1. Serhiy Kryvtsov beging een onhandige overtreding op Franco Cervi, waarna Pizzi de bal vanaf elf meter in de linkerhoek schoot. Gestuntel van Rubén Dias leidde vijf minuten later echter de 2-1 in.

De verdediger raakte de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied kwijt aan Júnior Moraes, waarna Viktor Kovalenko het leer uiteindelijk diagonaal achter Vladochimos schoot.