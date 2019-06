'Manchester United wil PSV beroven van Denzel Dumfries'

Denzel Dumfries wordt mogelijk de rechterverdediger waar Manchester United naarstig naar op zoek is.

Volgens de laatste berichten uit Engeland beseft de Premier League-club inmiddels dat kandidaten als Thomas Meunier van Paris Saint-Germain en Aaron Wan-Bissaka van een allesbehalve marktconform prijskaartje hebben en is de kans derhalve groot dat technisch manager John de Jong een belletje uit Manchester zal krijgen.



Crystal Palace wil Wan-Bissaka, 21 jaar en een van de grootste verdedigende talenten van Engeland, niet voor minder dan 75 miljoen euro van de hand doen. Het contract van de rechterverdediger met de Londenaren loopt immers nog drie seizoenen door. De zes jaar oudere Meunier was vorig seizoen vaak van een basisplaats verzekerd en derhalve ziet geen reden om niet de hoofdprijs voor de Belgisch international te vragen.



Engelse media stellen dat Dumfries, 23 jaar, nu de beste papieren heeft om de rechterkant van het elftal van te versterken. De verwachting is dat een vraagprijs van ongeveer 28 miljoen euro zal hanteren. Het feit dat hij aanvallender is dan Wan-Bissaka én jonger dan Meunier, zou manager Ole Gunnar Solskjaer kunnen bekoren.



PSV maakt flinke winst als men inderdaad een dergelijk bedrag overhoudt aan een transfer van Dumfries naar Old Trafford. SC ontving nog geen jaar geleden immers 5,5 miljoen euro van de Eindhovense club. De rechtsback ondertekende een contract voor vijf jaar en maakte ook in het tenue van PSV een stormachtige ontwikkeling door. Dat resulteerde tot dusver in zeven A-interlands voor het .