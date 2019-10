"Manchester United was een soort vakantie in vergelijking met Juventus"

Patrice Evra droeg acht seizoenen het shirt van Manchester United en was aan het einde van zijn loopbaan nog ruim twee jaar verbonden aan Juventus.

De Franse oud-verdediger ziet duidelijke verschillen tussen zijn tijd in de Premier League en de en Evra snapt dan ook niet waarom sommige mensen zo makkelijk denken over het Italiaanse voetbal.

"Ik heb bij heel veel prijzen gewonnen, maar ik durf rustig te stellen dat mijn tijd daar als een soort vakantie aanvoelde in vergelijking met ", zegt Evra bij Sky Sports.

"Hoe daar gewerkt wordt, de trainingen, twee dagen voor een wedstrijd naar een hotel gaan. Er wordt bij Juventus zelfs getraind op de dag van een wedstrijd."

"Op mentaal gebied ben ik daarom zo trots op mijn jaren bij Juventus", gaat Evra verder. "Het was zonder twijfel een van de moeilijkste uitdagingen uit mijn leven, je had namelijk maar een dag per maand vrij."

"Er heerst daar totale controle over spelers. Je moet bijvoorbeeld per se op de club eten. Ik heb echter ook een hoop kennis opgedaan, zeker op tactisch gebied."

Evra ziet evenwel ook nadelen in de rigide werkwijze van Juventus. "Want ik heb graag controle over wat ik allemaal doe, maar voor jonge spelers is een dergelijke manier van werken van cruciaal belang. Juventus heeft een DNA van hard werken."

"Ik heb sommige spelers zien overgeven, al maakten ze de training wel gewoon af." Evra komt met nog een voorbeeld: "Ze wilden dat ik elke wedstrijd minstens twaalf kilometer zou afleggen. Daar zag ik soms het nut niet van in, want wij hadden altijd de bal."

De oud-speler van la Vecchia Signora kan niets met het verhaal dat spelers het makkelijk zouden hebben in de Serie A. "Trainingen zijn zwaarder dan wedstrijden. Sommige mensen denken dat het goed toeven is in Italië, maar ze zouden de training niet eens overleven."

"Ik heb daar echt een cultuurshock beleefd." Juventus, koploper in de Serie A, staat dinsdagavond in de groepsfase van de tegenover Lokomotiv Moskou.